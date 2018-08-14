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THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları (THY), ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikten ve sosyal medya platformlarında başlatılan #ABDyereklamverme kampanyasına yanıt vererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

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THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları (THY), ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikten ve sosyal medya platformlarında başlatılan #ABDyereklamverme kampanyasına yanıt vererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:38
THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları (THY),  ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikten ve  sosyal medya platformlarında başlatılan #ABDyereklamverme kampanyasına yanıt vererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD merkezli kuruluşlara reklam verilmeyeceğini açıkladı. "devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullanan Yahya Üstün, "Gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" açıklaması yaptı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün o paylaşımı:

"#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 11:05
Anahtar Kelimeler:
ThyTürk Hava YollarYahya üstünAbdyereklamverme
Yorumlar
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XL 10 dakika önce

Onların kafaları ancak uçar thy de.

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Ahmet tikici Erzurum 7 dakika önce

Ayňen Türkiyeden amerika ya bir bardak su yok
Canları Cehenneme

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