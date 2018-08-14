THY'den flaş ABD kararı

Türk Hava Yolları (THY), ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikten ve sosyal medya platformlarında başlatılan #ABDyereklamverme kampanyasına yanıt vererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD merkezli kuruluşlara reklam verilmeyeceğini açıkladı. "devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullanan Yahya Üstün, "Gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" açıklaması yaptı.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün o paylaşımı:



"#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir."





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