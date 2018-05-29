THY Personel Alımında Bir Şart Daha Değişti: Artık Onlar da Başvurabilecek

Döviz kurlarında son dönemlerde yaşanan aşırı artış nedeniyle Türk Hava Yolları filosunda bulunan yerli ve yabancı pilotların gidişini arttıı.

Döviz kurlarının artışı nedeniyle pilot transferlerinin önüne geçilmesi ve kokpit personellerindeki açığın meydana gelmemesi için çalışmalarını hızlandıran THY'den yeni hamle geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın bugün kaleme aldığı yazısına göre, Havacılık Akademisi'nde kendi pilotlarını yetiştirerek gelecekte kokpitte pilot açığının önüne geçmeyi planlayan THY başvuru şartlarını esnetme kararı aldı.

Türk Hava Yolları, daha çok pilot aday adayının başvuru yapması ve alımların çoğalması adına artık lisans dışında önlisans mezunlarının da pilot alımı için başvurularını kabul etmeye başlamasının ardından boy limitlerine takıldığı için başvuramayan kişilere de kapılarını açtı.

THY Havacılık Akademisi başvurularında pilot olmak için konulan boy limitleri aşağıya çekildi. Erkek adaylar için boy 1 metre 65 santimetre, kadınlarda ise 1 metre 60 santimetreden kısa olmaması şartı yapılan değişiklikle 1 metre 57 santimetreye indirildi.

Boy uzunluğununda üst limit olan 1 metre 95 santimetre ve beden-kitle endeksindeki (BMI) 20-30 aralığındaki değere uygun olması şartı ise korundu.

Ayrıca, adaylarda 01 Ocak 1983 tarihinden sonra doğmuş olma şartı aranıyor. Toplam 18 aylık eğitim sürecini tamamlayan pilot aday adayları, THY'de ikinci pilot olarak uçuşlarına başlama şansı elde edecek.

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