THY Müdürü Açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndan 15 Bin Kişi Uçtu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünkü rakamlarda dahil olmak üzere İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 15 bin bandını aştı." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Ekim 2018 tarihinde tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'nı 2 hafta gibi bir süre içerisinde 15 binden fazla kişinin kullandığını ve yıl sonuna kadar da 43 bin kişinin rezervasyon işlemleri yaptırdığını açıkladı.

THY Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya medya platformu Twitter hesabı üzerinden "İstanbul Havalimanı uçuyor. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı. Ankara, İzmir, Antalya, Ercan ve Bakü günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43 bin kişi bilet almış durumda. Büyük proje, büyük heyecan." ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

THY Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaşımı şöyle;

İstanbul Havalimanı da uçuruyor!



Bugün itibariyle İstanbul Havalimanını kullanan yolcu sayımız 15 BİNİ aştı.



Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43Bin kişi bilet almış durumda.



Büyük proje, büyük heyecan! pic.twitter.com/2h4ttDZgR1 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 13 Kasım 2018

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