THY duyurdu: Çok sayıda atama yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) İcra ve faaliyet Komitesi Başkanlığı akşama doğru yaptığı duyuru ile bir çok birimde yeni atamalar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları İcra ve Faaaliyet Komitesi Başkanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda yapılan atamalar şu şekilde:



Satış Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa ve Balkanlar) olarak görev yapan Sn. Emre MENEVŞE’nin Satış Başkanı (Yurt İçi) olarak atanmasına,

Harbiye Satış Müdürü olarak görev yapan Sn. Fuat FIRAT’ın Satış Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa ve Balkanlar) olarak atanmasına,

Miles and Smiles Pazarlama ve Anlaşmalar Müdürü olarak görev yapan Sn. Ergin KİNCAL’ın Sadakat Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Sadakat Strateji ve Analiz Şefi olarak görev yapan Sn. Nuran ERDAĞ’ın Miles and Smiles Pazarlama ve Anlaşmalar Müdürü olarak atanmasına,

Satış Analiz ve Projeler Destek Şefi olarak görev yapan Sn.Ali Fuat KAZANCI’nın Satış Analiz ve Projeler Destek Müdürü olarak atanmasına,

Boston Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.İbrahim ORHANLI’nın Abidjan Müdürü olarak atanmasına,

Abidjan Müdürü olarak görev yapan Sn.Yusuf BULUT’un Ufa Müdürü olarak atanmasına,

Ufa Müdürü olarak görev yapan Sn.Fedai Sait EŞ’in Erzurum Satış Müdürü olarak atanmasına,

Erzurum Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Mehmet AKKAYA’nın Sivas Satış Müdürü olarak atanmasına,

Sivas Satış Müdürü olarak görev yapan Sn. Ali Ensar KILIÇOĞLU’nun Konya Satış Müdürü olarak atanmasına,

Konya Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Ahmet POSTALLI’nın Elazığ Satış Müdürü olarak atanmasına,

İstasyon Nöbetçi Müdürü (Ankara) olarak görev yapan Sn.Muhammed Mustafa KUMSEL’in Denizli Satış Müdürü olarak atanmasına,

Oran Müdürü olarak görev yapan Sn. Fatih İNAN’ın Kayseri Satış Müdürü olarak atanmasına,

Ağrı Satış Müdürü olarak görev yapan Sn. Ömer UĞUR’un Van Satış Müdürü olarak atanmasına,

Edinburg Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Orhan ÖNAL’ın Kinşasa Müdürü olarak atanmasına,

Kinşasa Müdürü olarak görev yapan Sn.Kenan ÇATALKAYA’nın Ağrı Satış Müdürü olarak atanmasına,

Van Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Seyfullah DOĞAN’nın Hurgada Müdürü olarak atanmasına,

Hurgada Müdürü olarak görev yapan Sn.Ahmet AKBULUT’un Cotonou Müdürü olarak atanmasına,

Cotonou Müdürü olarak görev yapan Sn.Tolgahan AKBAŞ’ın Erbil Müdürü olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi Başkanlığında Mühendis olarak görev yapan Sn.Emrah Çağlar DELEN’in Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Kuzey Afrika) olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Kuzey Afrika) olarak görev yapan Sn.Emre KOCATÜFENK’in Gelir Yönetimi Operasyon Müdürü olarak atanmasına,

Gelir Yönetmi ve Ücret Müdürü (Ortadoğu ve Kıbrıs) olarak görev yapan Sn. Abdurrahim DÜZCAN’ın Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Amerika Kıtası) olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi Başkanlığında Mühendis olarak görev yapan Sn. Ali Fuat CİCAVOĞLU’nun Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Güney Avrupa) olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Güney Avrupa) olarak görev yapan Sn. Aydın KOZANOĞLU’nun Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Orta Avrupa) olarakatanmasına,

Gelir Yönetimi Operasyon Müdürü olarak görev yapan Sn.Cem TANBURACI’nın Montreal Müdürü olarak atanmasına,

Astana Müdürü olarak görev yapan Sn. Selim KASAP’ın Lusaka Müdürü olarak atanmasına,

Meşhed Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn. Mesut AYBAKAN’ın Muş Satış Müdürü olarak atanmasına,

Hannover Müdürü olarak görev yapan Sn. Yasin KAPANCI’nın Boston Müdürü olarak atanmasına,

Miami Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn. Salih Ahzem TOPAL’ın Havana Müdürü olarak atanmasına,

Helsinki Müdürü olarak görev yapan Sn. Muhammed İbrahim KAVRANOĞLU’nun Pekin Müdürü olarak atanmasına,

Lüksemburg Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Ahmet Faruk ŞAHİNER’in Porto Müdürü olarak atanmasına,

Satış (2.Bölge) Başkanlığında Proje Yöneticisi olarak görev yapan Sn.Hüseyin ÖZBEK’in Yeni Delhi Müdürü olarak atanmasına,

Yeni Delhi Müdürü olarak görev yapan Sn.Özer GÜLER’in Washington Müdürü olarak atanmasına,

Washington Müdürü olarak görev yapan Sn.Şevki Erkan ERDOĞAN’ın Napoli Müdürü olarak atanmasına,

Napoli Müdürü olarak görev yapan Sn.Muhammed BALTU’nun Kuveyt Müdürü olarak atanmasına,

Kuveyt Müdürü olarak görev yapan Sn.Sami AYDOĞAN’ın Maskat Müdürü olarak atanmasına,

Maskat Müdürü olarak görev yapan Sn.Abdullah Ömer ÇELİK’in Nurnberg Müdürü olarak atanmasına,

Nurnberg Müdürü olarak görev yapan Sn.Osman Nuri HASIRCI’nın Hannover Müdürü olarak atanmasına,

Konstantin Müdürü olarak görev yapan Sn.Ramazan BİNGÜL’ün Sinop Satış Müdürü olarak atanmasına,

Sinop Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Yusuf Gürdal YILMAZ’ın Hatay Satış Müdürü olarak atanmasına,

Hatay Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Mehmet Murat GÜRÇAY’ın Antalya Satış Müdürü olarak atanmasına,

Bodrum Satış Müdürü olarak görev yapan Sn.Turan YARDIMCI’nın Moskova Müdürü olarak atanmasına,

Amsterdam Müdürlüğünde Satış Operasyon Şefi olarak görev yapan Sn.Hüseyin YÜKSEK’in Addis Ababa Müdürü olarak atanmasına,

Addis Ababa Müdürü olarak görev yapan Sn.Ufuk ÜNAL’ın Ljubljana Müdürü olarak atanmasına,

Ljubljana Müdürü olarak görev yapan Sn.Nesih GÜMÜŞ’ün Cenevre Müdürü olarak atanmasına,

Cenevre Müdürü olarak görev yapan Sn.Şuayb ÖZHAN’ın Oslo Müdürü olarak atanmasına,

Londra Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Muhammed Emrecan İNANÇER’in Rostov Müdürü olarak atanmasına,

Havana Müdürü olarak görev yapan Sn.Halid KOCA’nın Helsinki Müdürü olarak atanmasına,

Porto Müdürü olarak görev yapan Sn.Ali BULUT’un Tebriz Müdürü olarak atanmasına,

Tebriz Müdürü olarak görev yapan Sn.Yavuz AKKAYNAK’ın Selanik Müdürü olarak atanmasına,

Selanik Müdürü olarak görev yapan Sn.Utku YAZAN’ın Aşkabat Müdürü olarak atanmasına,

Aşkabat Müdürü olarak görev yapan Sn.Nurullah DOĞAN’ın Dusseldorf Müdürü olarak atanmasına,

Dusseldorf Müdürü olarak görev yapan Sn.Murat GÜR’ün Luksemburg Müdürü olarak atanmasına,

Miami Müdürlüğünde Satış Operasyon Şefi olarak görev yapan Sn.Yunus ÖZBEK’in Lagos Müdürü olarak atanmasına,

Lagos Müdürü olarak görev yapan Sn.Tarkan İNCE’nin Zürih Müdürü olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi Başkanlığında Mühendis olarak görev yapan Sn.Fırat ÖZBAY’ın Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak görev yapan Sn.Cavit ÇOLAK’ın Network Planlama Müdürü olarak atanmasına,

Network Planlama Müdürü olarak görev yapan Sn.Abdurrahman YARAN’ın Kişinev Müdürü olarak atanmasına,

Kişinev Müdürü olarak görev yapan Sn.Serhat FİL’in Maputo Müdürü olarak atanmasına,

Maputo Müdürü olarak görev yapan Sn.Hüseyin Alper KURU’nun Asmara Müdürü olarak atanmasına,

Asmara Müdürü olarak görev yapan Sn.Aytekin UYAR’ın Voronej Müdürü olarak atanmasına,

Dammam Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Mehmet Sefa YILMAZ’ın Ouagadougou Müdürü olarak atanmasına,

Kargo Satış Başkanlığında Uzman olarak görev yapan Sn.Emrah KARACA’nın Dakka Müdürü olarak atanmasına,

Bağdat Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Hayrettin GARGI’nın Bağdat Müdürü olarak atanmasına,

Paris Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.İzzet Emre GÖL’ün Yaounde Müdürü olarak atanmasına,

Atina Müdürlüğünde Satış Şefi olarak görev yapan Sn.Taha AKÇAKAYA’nın Samara Müdürü olarak atanmasına,

Kampanya Yönetimi ve Müşteri Analitiği Müdürü olarak görev yapan Sn.Ahmet Numan CEBECİ’ nin İş Geliştirme Müdürü olarak atanmasına,

İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sn.İsmail SEMERCİ’nin Kampanya Yönetimi ve Müşteri Analitiği Müdürü olarak atanmasına,

Gelir Yönetimi Başkanlığında Mühendis olarak görev yapan Sn. Hilmi Hakan KAHRAMAN’ın Özel Yolcu Segmenti Müdürü olarak atanmasına,

Kargo Eğitim Planlama ve Geliştirme Şefi olarak görev yapan Sn. Ubeydullah CAN’ın Kargo Global Satış Kanalları Müdürü olarak atanmasına,

Kargo Pazarlama Başkanlığında Mühendis olarak görev yapan Sn. Emre BULUT’un Antalya Kargo Müdürü olarak atanmasına,

Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığında Kontrolör(Muhasebe) olarak görev yapan Sn. Koray ÖZÖNER’in Genel Muhasebe Müdürü olarak atanmasına,

Sn.İlker KAVAS’ın Sponsorluk Yatırımları ve Yayınlar Müdürü olarak istihdam edilmesine,

Sn.Cengiz TUNCEL’in Bodrum Satış Müdürü olarak istihdam edilmesine karar verildi.

Kaynaklar; Hürriyet.com.tr

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