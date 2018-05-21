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THY'den Ucuz Uçak Bileti Müjdesi Geldi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı son dakika açıklamasında, binlerce vatandaşı sevindiren açıklamayı yaparken "Uçak biletlerinin fiyatını belirleyen rekabettir. Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni havalimanı rekabeti arttıracak bu da bilet fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

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THY'den Ucuz Uçak Bileti Müjdesi Geldi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı son dakika açıklamasında, binlerce vatandaşı sevindiren açıklamayı yaparken "Uçak biletlerinin fiyatını belirleyen rekabettir. Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni havalimanı rekabeti arttıracak bu da bilet fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir" dedi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 23:28
THY'den Ucuz Uçak Bileti Müjdesi Geldi

İndirimli uçak bileti açıklaması geldi.

Atatürk Havalimanı'ndan 29 Ekim'de açılışının yapılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma hazırlıkları yapan Türk Hava Yolları personel ve uçak sayısında artışa gidiyor. Yeni Havalimanı'na taşınma süreci ile ilgili Yeni Şafak'a konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü bilet fiyatlarıyla ilgili ise düşüş yaşanabileceğini sinyalini verdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve önemli müjde de verdi.  Ekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul Yeni Havalimanı, Türk sivil havacılığının dönüm noktalarından biri olacak. Çünkü 200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanından bahsediyoruz. 5 paralel pisti olan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor, 5 uçak aynı anda inip kalkabilecek. Bu millete yakışır bir havalimanından bahsediyoruz. Bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin GSYH'nın yüzde 4'ünü karşılayabilecek. İlave istihdam sağlayabilecek bir havalimanından bahsediyoruz."

KAPASİTEYİ DOLDURDUĞU İÇİN..

Bilal Ekşi açıklamasının devamında, Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalima'nın kapasitesini doldurduğu için sıkıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Dünya'da bir çok noktaya uçmak istiyoruz. 5 senedir bu sıkıntıyla karşılaştığımız için THY büyüyebileceğinden daha az büyüyor."

Yeni Havalimanı ile THY ve Türk sivil havacılığın önünün açılacağını vurgulayan Ekşi, "Türkiye'nin havacılıkta dünyanın bölgesel bir aktarma merkezi haline gelmesine yarayacak" dedi.

FİYATLAR DÜŞECEK

Açıklamasının devamında Bilal Ekşi  uçak biletlerinin fiyatını belirleyenin rekabet olduğunu ifade ederek bazı indirimlere gidileceğini söyledi. Ekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bir de sizin belirleyebileceğiniz bir rakam vardır. Petrol fiyatları ve dolar kurunda yükseliş fiyatları etkiledi. Yeni Havayolu rekabeti arttıracak bu da fiyatlara yansıyacak. Fiyatların bir nebze de olsa düşürecektir"

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