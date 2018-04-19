THY'den Biletlere Seçim Düzenlemesi Geldi

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminden 24 Haziran'da yapılanmasının planlamasının ardından Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerde değişiklik koşullarında düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

THY resmi internet sayfasından yapılan açıklamada 19 Nisan ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 15 Mayıs'a kadar işlem yaptırmamaları kaydıyla şu işlemlerin yapılacağı belirtildi. THY duyurusunda, "Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir THY ve/veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir. Parkur değişiklikleri ise, mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecektir. İade talepleri de yine mevcut ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 01.08.2018 (dahil) tarihine kadar uzatılacaktır." denildi.

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