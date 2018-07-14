THY 4600 Yeni Personel Alımı Yapacak

Türk Hava Yolları'ndan beklenen açıklama geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni Havalimanın'ndan ilk seferin yurt içinde Ankara, yurtdışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacağını duyurdu.

Yeni havalimanına ilişkin bilgi vermeye devam eden Ekşi , "Taşınmada 800 tırlık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek." ifadelerini kullandı.

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Yeni personel alımına ilişkin açıklamada da bulunan Ekşi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak bizde 3 bine yakın personel alacağız.

İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 ekim saat 02:00'de başlayacak... 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek. THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayı içerisinde kurulacak"

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