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TESK'ten Milli Para Çağrısı! 'Herkes Üzerine Düşeni Yapsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda büyük dalgalanmalar yaşayan ve yükselişiyle merkez bankasını da harekete geçiren döviz fiyatları konusunda esnafa çağrıda bulundu.

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TESK'ten Milli Para Çağrısı! 'Herkes Üzerine Düşeni Yapsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda büyük dalgalanmalar yaşayan ve yükselişiyle merkez bankasını da harekete geçiren döviz fiyatları konusunda esnafa çağrıda bulundu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:35
TESK'ten Milli Para Çağrısı! 'Herkes Üzerine Düşeni Yapsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda büyük dalgalanmalar yaşayan ve yükselişiyle merkez bankasını da harekete geçiren döviz fiyatları konusunda esnafa çağrıda bulundu.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Son dönemlerde döviz kurlarındaki yükseliş, kirasını dolar ve euro üzerinden ödeyen işletmeleri ve iş yeri sahiplerini zor duruma düşürdü. İş yapanların maliyeti artarken, kiralar da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Ülke içerisindeki alım satım ve kira işlemlerinin döviz cinsinden yapılması her iki tarafa da kaybettiriyor. Yurt içindeki kira sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılması milli paramızın değerini düşürüyor. Döviz kurlarında bu kadar hızlı iniş çıkışların yaşandığı bir dönemde sözleşmeler TL ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı ve milli paraya teşvik artırılmalı.

Uluslararası ticaretin bile milli para cinsinden yapılabilmesi için çalışmaların olduğu bu dönemde ülke içindeki işlemlerin döviz cinsinden yapılması mili paranın değerini düşürüyor. Kazancı döviz olmayanın döviz kuru üzerinden borçlanması adeta kumar oynamak gibi bir şey. Ülke içindeki işlemlerin milli para cinsinden yapılması için kamu spotları hazırlanmalı ve vatandaşlar uyarılmalı. Aksi takdirde esnafımız kira yükünün altından kalkamaz. Her iki tarafın da mağduriyetinin önlenmesi için kira ödemeleri ve sözleşmeler milli para cinsinden yapılmalı" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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