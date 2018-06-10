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TESK'ten Araç Sahiplerine Sigorta Uyarısı Geldi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den araç sahiplerine son dakika sigorta uyarısı geldi.

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TESK'ten Araç Sahiplerine Sigorta Uyarısı Geldi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den araç sahiplerine son dakika sigorta uyarısı geldi.

10 Haziran 2018 Pazar 13:02
TESK'ten Araç Sahiplerine Sigorta Uyarısı Geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir son dakika açıklaması yaptı. Palandöken yazılı olarak yaptığı açıklamasında, araçların sigortalılık oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Geçen yıla ilişkin veriler baz alındığında 22 milyon 218 bin 945 aracın 6 milyon 26 bin 476'sının kasko sigortasının bulunduğunu, 17 milyon 524 bin 114'ünün de zorunlu trafik sigortası olduğunu bildiren Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yılın ilk 4 ayında trafiğe ilk kez giren araçlarla birlikte sigortalı araç sayısı 17 milyon 896 bin 286. Dolayısıyla sigortasız araç sayısı ise 4 milyon 694 bin 831 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1'inin sigortasız olması demek. Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu araçlara karşı denetim artırılmalı."

Öte yandan Palandöken, sigorta şirketlerinin de trafikteki sigortalı araç sayısının artırılmasına katkıda bulunması gerektiğinin altını çizerek, sigorta primlerine yüzde 5 zam yapılacağı yönündeki haberlerin vatandaşları tedirgin ettiğini ve yapılacak zamların sigortasız araç sayısını artıracağını söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA  

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