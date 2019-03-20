TESK Başkanı’ndan Flaş Vergi İndirimi Açıklaması!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik kriz sürecinde otomotiv, konut, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yapılan vergi indirimlerinin süresinin 31 Mart tarihi itibariyle sona erecek olması edeniyle bir açıklama yaptı. Palandöken TESK’in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamasında sürenin bir kere daha uzatılmasının ekonomik canlanma için oldukça mühim olduğunu vurguladı. Palandöken’in açıklamasının satırbaşları şöyle:

VERGİ İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ TEKRAR UZATILMALI

'Vergi indirimlerinin hem enflasyonun düşmesine hem de ekonomik canlanmaya çok büyük etkisi oldu. Ancak, 31 Mart'ta sona erecek vergi indirimlerinin süresi uzatılmasına bir kez daha ihtiyaç var. Nisan ayından itibaren bu sektörlerde daralma beklentisi var. Ekonomik büyüme için lokomotif pozisyonda olan bu sektörleri canlı tutmak zorundayız. Bunun için de beyaz eşya ve mobilyada indirimlerin süresini uzatmalı, konut ve otomotivde ise vergi rejimini değiştirerek kalıcı vergi indirimleri yapmalıyız.'

VERGİ İNDİRİMLERİNDE KALICI GÜNCELLEME VE İNDİRİM SAĞLANMALI

‘2018 yılında yüzde 35 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın Ocak ayında yüzde 59, Şubat ayında da yüzde 47 daraldı. Vergi indirimleri bitmek üzereyken pazarda talebin artması gerekirken tam tersi daralıyorsa bu durum kalıcı vergi indirimi yapılması gerektiğini gösteriyor. Keza otomotiv sektöründe yüksek vergi oranlarının nedeni cari açığın azaltılması idi. Cari açıkta çok ciddi oranlarda azaldığına göre otomotiv sektöründeki ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle de hafif ticari araç pazarının yeniden canlanması, üretimin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artması için çok önemli. Bunun için de sektördeki ÖTV oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Oran indirim ile sektörün canlanması halinde vergi gelirleri de yeniden artacaktır'

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA’DA İNDİRİMLER EKİM AYINA KADAR UZATILMALI

‘2018 yılında beyaz eşya sektörü yüzde 17 daraldı. Beyaz eşya ve mobilya sektöründe vergi indirimleri Ekim ayında yapılmıştı. Oysa sektörde en yüksek tüketim zamanı yaz ayları. Bu nedenle yaz ayları boyunca vergi indirimleri sürdürülmeli. Bununla beraber beyaz eşyada ÖTV tamamen kaldırılmalı. Beyaz eşya sektörü, yurt dışına ihracat yaptığımız çok önemli sektörlerden biri. Vergi indirimiyle bu sektörü daha da büyütmeliyiz ki hem ihracatımız artsın hem de işsizliğin azalmasına katkısı olsun.'

'KONUT SATIŞLARINDA TEK BİR KDV ORANI UYGULANMALI'

'Hali hazırda 800 binin üzerinde ve toplamda 1 milyar m2 satılmayı bekleyen konut stoku bulunuyor. Bu stokun azaltılması için sadece bankaların faiz indirimi yetmiyor. Vergi indirimiyle de bu satışların desteklenmesi lazım. Zaten konut ve işyeri satışlarında o kadar karışık bir KDV uygulaması var ki bu karışıklık hem KDV iadelerine neden oluyor hem de uygulamayı zorlaştırıyor. Sektörde sadece tek bir KDV oranı olmalı, o da yüzde 1'in üzerinde olmamalı' ifadelerine yer verdi.