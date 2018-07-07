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Temmuz'da Maaşlara 3 Farklı Zam Geliyor

Temmuz'da memurlara 3 ayrı zam geliyor. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.

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Temmuz'da Maaşlara 3 Farklı Zam Geliyor

Temmuz'da memurlara 3 ayrı zam geliyor. Maaşlara yüzde 3.5 zam alan memurların enflasyon farkı da yüzde 5.17 oldu. Memurların üçüncü zamları ise her ay aldıkları aile yardımlarında gerçekleşti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:21
Temmuz'da Maaşlara 3 Farklı Zam Geliyor

2018 Temmuz döneminde memurlara 3 ayrı zam geliyor. 

Toplu sözleşmedeki yüzde 3.5 zam ve 5.17 artı enflasyon farkı alan memurlara üçüncü zam aile yardımından geldi. 2 çocuk parası aylık 369 lira oldu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre memurların temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti.

Yani memurlar için yüzde 5.17'lik fark oluştu. Maaşlara önce 3.5'lik zam uygulandıktan sonra 5.17'lik fark da eklenecek ve böylece en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya yükseldi.

Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan bir memurun aylık ödeneği 369.63 liraya çıktı.

Toplu sözleşmede belirlenen yeni katsayı rakamlarına göre memurların alacakları aile yardımlarını hesapladık. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 231.64 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28, Altı yaş üstü için 27.14 lira olarak uygulanıyor.

Temmuz zammı yüzde 3.5 + 5.17 olunca eş yardımı 231.64 liradan 251.68 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.98 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken, bu tutar 369.63 liraya çıktı.

ENGELLİ ÇOCUĞA % 50 ARTIŞ

Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de avantaj getirilmişti. Buna göre çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40, engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

EMEKLİLER 15.38 İLE ENFLASYONU GEÇTİ

Yılbaşında yüzde 5.69 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif zammı temmuz artışıyla birlikte 6 aylık yüzde 15.38, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 14.83 oldu. Enflasyon ise 9.17 çıktı. Yılbaşı öncesinde maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki değişim şu şekilde gerçekleşti.

* Ocak 2018'de maaşı; 1000 X % 5.69 = 1.056,90 TL oldu.

* Temmuz 2018 tarihinde ise gelen zamla maaşı; 1.056,90 X % 9.17 = 1.153,81 TL' ye ulaştı.

* Maaşındaki artış böylece % 15.38 oranında gerçekleşti.

* Aynı dönemde 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olarak açıklandı.

* Buna göre 1.000 liranın satın alma gücü 908.3 liraya geriledi.

* 1.000 lira maaşı olan emekli 91.7 lira fazla harcarken geliri 153.81 lira arttı.

* Aralıkta 1.000 lira alan memur emeklisinin geliri ise 148.30 lira arttı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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