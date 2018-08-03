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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi için en önemli rakamlardan biri olan Temmuz Enflasyon rakamları Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklandı.

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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi için en önemli rakamlardan biri olan Temmuz Enflasyon rakamları Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:53
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi için en önemli rakamlardan biri olan Temmuz Enflasyon rakamları Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklandı.

TÜFE’de (Tüketici Fiyat Endeksi) (2003=100) 2018 Temmuz ayında bir önceki Haziran ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yıl 2017'nin Aralık ayına göre yüzde 9,77, 2017 yılının Temmuz ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalama verilere göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde  yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 orano ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynaklar;
Haber3

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Son Güncelleme: 03.08.2018 11:16
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Enflasyon RakamlarıTemmuz Ayı Enflasyon Rakamı
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Muhammet Güler 1 saat önce

PARAMIZ VE MAASLARIMIZ GUNESTE ERIYEN BUZ GIBI ERIYOR. INSALLAH EN KISA ZAMANDA VU GIDISAT SON BULUR. HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLSUN.

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