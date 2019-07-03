Temmuz 2019 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da Üretici ve Tüketici Fiyat Endesklerini sitesinde yayınlandı. .Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Buna göre Temmuz 2019 kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,88 oranın zam yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.

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