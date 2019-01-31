Telefonunuza Bu Mesaj Gelirse Dikkat Edin!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler gerçekleştiriyor. Son günlerde cep telefonlarına gönderilen bir mesaj ile dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Kurye ve kargo içerikli mesajlarda " kargonuz adres yetersizliğinden teslim edilememiştir" ifadesi yer alıyor. Bu mesajı okuyan cep telefonu kullanıcısı kendisine gelen bir kargo olduğunu düşünerek mesajdaki numarası arıyor.

Mesajdaki numarayı arayan kişiler müzik sesi ile karşılaşıyor ve dakikalarca telefonun başında bekletiliyor. İşte dolandırıcılık da bu kısımda başlıyor. Telefonda beklediğiniz süre kadar ücret telefon faturanıza yansıtılıyor.

Yaklaşık olarak 7 saniyesi 25 TL olan bu aramanın ay sonundaki fatura bedeli 1000 TL'yi geçebiliyor.

Cep telefonunuza böyle bir mesaj gelirse aramayın. Zaten adınıza bir kargo varsa kargo şirketi veya kurye firması telefonla arayacak yada adresinizi bir şekilde bulacaktır.

İşte o mesaj;

#Benbugünde bir uyarıda bulunacağım. Bu sabah gelen mesaj size de gelirse mesajda yer alan telefon numarasını kesinlikle aramayın. 7 saniyesi 25 TL! Dakikalarca müzik dinliyor, ay sonunda 1000 TL'yi geçen fatura ödüyorsunuz. Dikkatli olun! pic.twitter.com/AOZZGxDwDg — Laruv Nemege Zogiras (@zogiras) 31 Ocak 2019

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