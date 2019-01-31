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Telefonunuza Bu Mesaj Gelirse Dikkat Edin!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler gerçekleştiriyor. Son günlerde cep telefonlarına gönderilen bir mesaj ile dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Kurye ve kargo içerikli mesajlarda " kargonuz adres yetersizliğinden teslim edilememiştir" ifadesi yer alıyor. Bu mesajı okuyan cep telefonu kullanıcısı kendisine gelen bir kargo olduğunu düşünerek mesajdaki numarası arıyor.

Telefonunuza Bu Mesaj Gelirse Dikkat Edin!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler gerçekleştiriyor. Son günlerde cep telefonlarına gönderilen bir mesaj ile dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Kurye ve kargo içerikli mesajlarda " kargonuz adres yetersizliğinden teslim edilememiştir" ifadesi yer alıyor. Bu mesajı okuyan cep telefonu kullanıcısı kendisine gelen bir kargo olduğunu düşünerek mesajdaki numarası arıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:31
Telefonunuza Bu Mesaj Gelirse Dikkat Edin!

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler gerçekleştiriyor. Son günlerde cep telefonlarına gönderilen bir mesaj ile dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Kurye ve kargo içerikli mesajlarda " kargonuz adres yetersizliğinden teslim edilememiştir" ifadesi yer alıyor. Bu mesajı okuyan cep telefonu kullanıcısı kendisine gelen bir kargo olduğunu düşünerek mesajdaki numarası arıyor.

Mesajdaki numarayı arayan kişiler müzik sesi ile karşılaşıyor ve dakikalarca telefonun başında bekletiliyor. İşte dolandırıcılık da bu kısımda başlıyor. Telefonda beklediğiniz süre kadar ücret telefon faturanıza yansıtılıyor.

Yaklaşık olarak 7 saniyesi 25 TL olan bu aramanın ay sonundaki fatura bedeli 1000 TL'yi geçebiliyor.

Cep telefonunuza böyle bir mesaj gelirse aramayın. Zaten adınıza bir kargo varsa kargo şirketi veya kurye firması telefonla arayacak yada adresinizi bir şekilde bulacaktır.

İşte o mesaj;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.01.2019 11:48
Anahtar Kelimeler:
telefonunuza bu mesaj gelirse dikkat edin
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