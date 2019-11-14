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​Teknosa’dan Adana’ya 6’ncı Mağaza Yatırımı

Türkiye’nin en yaygın ve öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, Türkiye’nin her köşesine son teknoloji ürünlerini ulaştırmak için yatırımlarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda 01 Burda AVM’de yeni mağaza açan Teknosa, Adana’da 6’ıncı, Türkiye’de 201’inci mağazasını teknoloji severlerle buluşturdu.

​Teknosa’dan Adana’ya 6’ncı Mağaza Yatırımı

Türkiye’nin en yaygın ve öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, Türkiye’nin her köşesine son teknoloji ürünlerini ulaştırmak için yatırımlarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda 01 Burda AVM’de yeni mağaza açan Teknosa, Adana’da 6’ıncı, Türkiye’de 201’inci mağazasını teknoloji severlerle buluşturdu.

14 Kasım 2019 Perşembe 13:16
​Teknosa’dan Adana’ya 6’ncı Mağaza Yatırımı

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi Teknosa, son model teknolojiyi tüketicilere sunmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Online ve mobil kanallarının yanı sıra tüketiciyle bire bir buluşma noktası olan mağazalara da yatırımı sürdüren Teknosa, Adana’daki 6’ıncı mağazasının açılışını Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Teknosa, Adana 01 Burda AVM içerisindeki 1000 metrekarenin üzerinde alana sahip yeni mağazasında telefondan aksesuara, televizyondan bilgisayara, kişisel bakımdan küçük ev aletlerine zengin ürün gamını en uygun fiyatlarla teknoloji severlerin beğenisine sunuyor.

Adana 01 Burda AVM Teknosa mağazasının açılışında konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Adana şehrinin Sabancı Holding ve Teknosa için özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak; “Teknosa’nın Türkiye’de 19 yıldır tüketiciyi en iyi anlayan markalardan biri olması, bu süreçte tüketiciyle kurduğu güven ilişkisi ve her zaman değişikliklere adapte olan dinamik yapısı; teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan Sabancı Topluluğu’nda çok önemli bir değeri temsil ediyor. Bugün de Sabancı Holding’in doğduğu kent olan Adana’ya yatırım yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu açılışımızla birlikte, mağaza sayımızı Adana’da 6’ya, Türkiye’de ise 201’e ulaştırdık. Teknosa olarak çoklu kanalda teknoloji ürünlerine erişimi daha kolay ve keyifli hale getirmek, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Adanalılar Teknolojiyi Seviyor

Teknosa ve Adana ilişkisinin, Teknosa’nın kuruluş yılına uzandığını ifade eden Bülent Gürcan, buradaki ilk mağazanın 2000 yılında yine Kasım ayında açıldığını söyledi. Gürcan sözlerine şöyle devam etti: “Teknosa’nın Adana hikayesi 19 yıl önce 153 metrekarelik ufak bir mağaza ile başladı. Daha sonra Teknosa’nın ilk büyük metrekareli mağazasını da ilk Adana’da açtık. Bugün geldiğimiz noktada ise 7 bin metrekarenin üzerinde toplam alana sahip 6 mağazaya ulaştık. Adanalı teknoloji sever müşterilerimize ilk günkü heyecan ve özenle teknolojiye dair her şeyi ulaştırıyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayında Adana’da aynı mağazalarda büyümemiz, toplam büyümemizin de üzerinde yüzde 21 olarak gerçekleşti. Büyüme rakamları Adanalıların teknolojiyi çok sevdiğini ve bizim Adana’ya yaptığımız yatırımların değer bulduğunu gösteriyor.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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teknosa dan adana ya ncı mağaza yatırımı
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