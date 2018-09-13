Dünyaca ünlü İş arama sitesi Glassdoor tarafından yapılan veri madenciliği yöntemi ile elde edilen verilere göre teknoloji sektöründe çalışanların ne kadar para kazandığını açıkladı. İşte teknoloji sektörünün en çok kazandıran 10 mesleği...

Yazılım mühendisliği yöneticisi yıllık 163.500 dolar kazanıyor. Veri ambarı mimarı yıllık 154.800 dolar kazanıyor. Yazılım geliştirme yöneticisi yıllık 153.300 dolar kazanıyor. Altyapı mimarı yıllık 153.000 dolar kazanıyor. Uygulama planlayıcısı yıllık 149.000 dolar kazanıyor. Yazılım mimarı yıllık 145.400 dolar kazanıyor. Teknik program müdürü yıllık 145.000 dolar kazanıyor. Bilişim mimarı yıllık 144.400 dolar kazanıyor. Geliştirme ve operasyon mühendisi yıllık 137.400 dolar kazanıyor. Bilgi güvenliği mühendisi yıllık 131.300 dolar kazanıyor.

Teknoloji sektörü her geçen gün mevcut meslek dallarına daha çok para kazandırmaya devam ederken, yeni meslek dallarının oluşmasını da sağlıyor.

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