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Tekel bayilerinden Migros'a protesto

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, indirimli alkol satışı yapan Migros'a ve Anadolu Grubu'na tepki gösterdi. Tekel bayileri Efes ürünlerini boykot edeceklerini ilan etti.

Tekel bayilerinden Migros'a protesto

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, indirimli alkol satışı yapan Migros'a ve Anadolu Grubu'na tepki gösterdi. Tekel bayileri Efes ürünlerini boykot edeceklerini ilan etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 07:47
Tekel bayilerinden Migros'a protesto

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, indirimli alkol satışına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Efes'in de sahibi olan Anadolu Grubu'nun ortağı olduğu Migros'un alkollü içekecekleri indirimli satmasına tepki gösteren Platform, "Anadolu Grubu tek taraflı olarak yapmış olduğu uygulamalarla belli müşteri portföyüne sunduğu imkanlar haksız rekabet koşullarını olgunlaştırarak bizim gibi düşük kar ve ciro ile evine ekmek götürmeye çalışan emekçileri zor durumda bırakmıştır. Tüketici karşısında biz Tekel bayisi işleten esnaf grubunu kazıkçı konumuna getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Defalarca konu hakkında uyarıda bulunmalarına rağmen Anadolu Grubu ve Efes'ten sağlıklı bir yanıt alamadıklarını belirten Tekel Bayileri Platformu, öncelikli amaçlarının emekçilerin haklarını korumak olduğunu, bu hamleyle Efes ve Mey'in kendilerini zor durumda bıraktığını açıkladı.

Açıklamada, "Bizler de kendi eylem biçimizi ve boykot etme hakkımızı kullanarak eşit şartlar sağlanana kadar dükkanlarımıza Mey ve Efes ürünleri almayacağız" denildi.

Platform eylem planında Efes, Bomonti, Corona, Becks gibi içkilerin bayiler tarafından alınmayacağını, Efes'in dolap sayılarının azaltılacağını, dolap içindeki ürünlerin de arka yüzlerinin çevrileceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 18.03.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
tekel bayilerinden migros a protesto
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