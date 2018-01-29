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Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınıyor

Atlasjet Havacılık Anonim Şirketi (A.Ş) en az yüksekokul mezunu (önlisans, lisans) iyi derecede ingilizce bilen, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmayan tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden personel alımı yapacağını açıkladı.

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Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınıyor

Atlasjet Havacılık Anonim Şirketi (A.Ş) en az yüksekokul mezunu (önlisans, lisans) iyi derecede ingilizce bilen, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmayan tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden personel alımı yapacağını açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:31
Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınıyor
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Havayolu Şirketine Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınacak 

Atlasjet Havacılık Anonim Şirketi (A.Ş) en az yüksekokul mezunu (önlisans, lisans) iyi derecede ingilizce bilen, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmayan tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden personel alımı yapacağını açıkladı. 

Kariyer.net isimli internet sayfasında yayımlanan duyuruda kurumun Bilet Satış Memuru olarak istihdam edeceği personelin Amadeus, Troya ve/veya Sirena program bilgisine sahip olması istihdam aşamasında büyük bir artı olacak. Personel hafta içi saat 08.30 ile 18.00 saatlerinde mesai yapacak, özel sağlık sigortası, servis, yemek kartı, yemekhane gibi sosyal haklar Atlasjet Global'de yer alıyor. Detaylı bilgilendirmeye göz atmak için www.kariyer.net/is-ilani/atlasjet-havacilik-a-s-bilet-satis-memuru-1644382 adresine göz atabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.01.2018 16:45
Anahtar Kelimeler:
TecrübeliTecrübesizBilet Satış Memuru
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