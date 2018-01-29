Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınıyor

Havayolu Şirketine Tecrübeli-Tecrübesiz Bilet Satış Memuru Alınacak

Atlasjet Havacılık Anonim Şirketi (A.Ş) en az yüksekokul mezunu (önlisans, lisans) iyi derecede ingilizce bilen, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmayan tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden personel alımı yapacağını açıkladı.

Kariyer.net isimli internet sayfasında yayımlanan duyuruda kurumun Bilet Satış Memuru olarak istihdam edeceği personelin Amadeus, Troya ve/veya Sirena program bilgisine sahip olması istihdam aşamasında büyük bir artı olacak. Personel hafta içi saat 08.30 ile 18.00 saatlerinde mesai yapacak, özel sağlık sigortası, servis, yemek kartı, yemekhane gibi sosyal haklar Atlasjet Global'de yer alıyor. Detaylı bilgilendirmeye göz atmak için www.kariyer.net/is-ilani/atlasjet-havacilik-a-s-bilet-satis-memuru-1644382 adresine göz atabilirsiniz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA