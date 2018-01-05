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Tecrübe Şartı Yok! En Az Lise Mezunu Kabin Memuru Alınacak

Türk Hava Yolları ve Lutfhansa Ortak Kuruluşu Sunexpress en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak.

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Tecrübe Şartı Yok! En Az Lise Mezunu Kabin Memuru Alınacak

Türk Hava Yolları ve Lutfhansa Ortak Kuruluşu Sunexpress en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak.

05 Ocak 2018 Cuma 20:55
Tecrübe Şartı Yok! En Az Lise Mezunu Kabin Memuru Alınacak

Tecrübe Şartı Yok! En Az Lise Mezunu Kabin Memuru Alınacak

Türk Hava Yolları ve Lutfhansa Ortak Kuruluşu Sunexpress en az lise ve dengi okullardan mezun tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak.

Sunexpress tarafından alımlarla ilgili ilanlar çeşitli kariyer sitelerinde yayımlanmaya devam ediyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kariyer.net isimli internet sitesinde yayımlanan ilanda başvuruda bulunacak adayların T.C. vatandaşı olması, 20 ile 35 yaş aralığında olması, yurt içi en az lise diplomasına sahip olması ,Türkçe ve ingilizce bilmesi, bayan adaylar için 1.55 cm - 1.80 cm boy, erkek adaylar için 160 cm, 185 cm. boy kriterini yerine getirebilmesi, vücudunda dövme , piercing yara izi vb. şeylerin bulunmaması gerektiği belirtildi.

SINAVLAR NEREDE, NASIL YAPILACAK?

Sınavlar Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul illerinde yapılacak. Adaylar 1. gün 100 soruluk ingilizce seviye tespit sınavı, ingilizce pratik mülakat, kişilik envanteri'ne girecek, ikinci gün kurul mülakatı yapılacak. Alımlarla ilgili başvuru işlemleri 9 Mart 2018 tarihine kadar kariyer.net üzerinden yapılacak. İlanın detayları için www.kariyer.net/is-ilani/sunexpress-ucus-hostesi-kabin-memuru-1907306 adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 21:05
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