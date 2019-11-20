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TEB’den öğretmenlere özel fırsatlar!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geleceğin mimarı öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel fırsatlar sunuyor.

TEB’den öğretmenlere özel fırsatlar!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), geleceğin mimarı öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel fırsatlar sunuyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:40
TEB’den öğretmenlere özel fırsatlar!

Farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren Türk Ekonomi Bankası (TEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Öğretmenler, TEB’den alacağı ihtiyaç kredilerinde yüzde 1,08’den başlayan faiz oranıyla 3 ay öteleme fırsatından yararlanacak.

Ayrıca TEB Marifetli Hesap ile öğretmenlerin birikimlerine, avantajlı faiz oranlarıyla diledikleri zaman para yatırma ve para çekme kolaylığı sunuluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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teb den öğretmenlere özel fırsatlar
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