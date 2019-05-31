TCMB:8 maddede finansal istikrar raporu!

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda Türkiye'nin hane halkı borçluluğunun gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında olduğu belirtildi. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlendiği, reel sektörün döviz açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği kaydedildi.