tazminatı arttırma formülü

Milyonlarca çalışan için maddi bir güvence olan kıdem tazminatı hesabında birçok gözden ama bir o kadar da önemli püf noktası var. Bu ayrıntılara dikkat ederek kıdem tazminatını yükseltmek mümkün.

Bir çalışanın Kıdem Tazminatı hak edebilmesi için aynı işyerinde en az 1 sene çalışmak gerekiyor.1 senenin sonunda kıdem tazminatı alınabilir. Tazminat, çalışılan her yıl için bir brüt maaş olarak çalışanın hak hanesine kaydedilir. 2 yıl çalıştıysa 2 brüt maaş kıdem tazminatı hakkı kazanır ve işten çıkarılması halinde bu miktarlarda çalışana ödeme yapılır. Kıdem tazminatı ödemesi yapılırken işveren tarafından devlete ödenmek üzere damga vergisi adı altında kesinti yapılır.

1 yıldan fazla süreler eğer yıla tamamlanmıyorsa, örneğin toplam 3 yıl 8 ay çalışılmışsa bu 8 ay da hesaplanarak ödenir.

Brüt maaşın nelerden oluştuğu kıdem tazminatının hesaplanması noktasında büyük önem taşıyor. Tazminata esas brüt ücret belirlenirken, işçiye yapılan tüm düzenli ödemelerin de eklenmesi gerekiyor. Her ay ödenen yardım paraları, makam tazminatları, telifler, primler gibi tüm ek ödemeler brüt maaşa eklendikten sonra tazminat hesaplanıyor.



Birçok işyeri hile yaparak gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor. Bu, çalışanın tazminatının da düşmesini sağlıyor. Bordroda gerçek maaşınız yoksa, aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri saklayın. Bu belgelerle tazminatınızı artırabilir, gerçek maaşınızın üzerinden alabilirsiniz.

Bir örnekle açıklamak gerekirse 2500 TL maaş alan bir çalışan bordrosunda 2500 TL'nin brütü görünmez ise bunu yerine asgari ücretin brüt miktarı gösterilirse işten çıkarılması durumunda gerçekte aldığı maaşın brütü ile asgari ücretin brütü arasındaki farkın çarpanları kadar kaybı olur.

BUNU ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Çoğu çalışan işten çıkarılma endişesi ile bu duruma sessiz kalmaktadır. Halbuki kaybedilen o kadar çok şey var ki, bazı zaman düşünüldüğünde o işten çıkıp başka bir iş aramak düşük gösterilen bordro ile çalışmaktan daha fazla birşey kaybettirmez.

Burada çalışan çalışmaya devam edecekse yapması gereken en önemli şey, aldığı tediye makbuzlarını, mesai ödemelerini, maaş farkı ödemesi makbuzlarını saklaması gerekiyor.

İşveren ile bu durum çözülemez ise iş mahkemelerine elde edilen evraklarla başvuru yapmak hak kaybını önlemenizi sağlayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA