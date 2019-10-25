tavuk dünyası türkiye deki ikinci üretim tesisinin temelini attı

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, kuruluşundan günümüze, ardında bıraktığı 7 yıllık süreçte kesintisiz büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

2018 yılını Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı 38 yeni restoran ve %55’lik bir büyüme oranıyla kapatan şirket, 2019 yılının başından bu yana lezzet noktaları haritasına eklediği yepyeni restoranlarla birlikte Ekim 2019 itibarıyla Türkiye’nin 50 şehrinde 204 şubeye ulaştı.

Şekerpınar’dakine ek olarak devreye alınacak üretim tesisinin temeli Başkent OSB’de atıldı

Tavuk Dünyası, yurt içinde giderek artan restoran sayısıyla birlikte; özellikle lojistik operasyonunu daha verimli hale getirmek üzere İstanbul Şekerpınar’daki üretim tesisine ek olacak şekilde Ankara Başkent OSB’de devreye alınacak

2. üretim tesisinin inşaatı için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, Ankara’da faaliyete geçirilecek olan üretim tesisi konusunda şunları söyledi: “Ödüllü lezzetlerden oluşan zengin menümüzü, herkesin kendini iyi hissedebildiği bir restoran atmosferinde uygun fiyatlara sunuyor ve yılda 20 milyondan fazla müşteriyi ağırlıyoruz. Yılın başından bu yana açtığımız 31 yeni şubemizle şu anda Türkiye’nin 50 şehrinde restoranlarımız bulunuyor. Gerek büyüme hedeflerimiz kapsamında gerekse de lojistik operasyonumuzu daha verimli hale getirmek üzere Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni bir üretim tesisinin faaliyete geçmesi için çalışmalarımıza başladık ve ikinci tesisimizin temelini attık. Bu üretim tesisimizi de en kısa zamanda devreye alacak olmanın heyecanı içinde yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürüdürmekteyiz.”

2020 Nisan ayı sonunda faaliyete geçirilmesi planlanan üretim tesisi; 9.000 m² arsa üzerinde 6.147 m²’lik inşaat alanından oluşuyor.

Tavuk Dünyası, bu tesisinin yapımı için sektörde 20 yıllık deneyimiyle önemli projelerde imzası bulunan ‘TE Mühendislik’ile anlaştı. TE Mühendislik kurucu ortaklarından Özgür Özçalabı ve Egemen Pamukçu, Tavuk Dünyası’na kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür ederek, yeni yatırımlarının uluslararası standartlarda kaliteli, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve sıfır iş kazası ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirttiler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA