Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Taşerona kadro konusunda Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu önemli bir açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu bazı personellere daha kadro verileceğine yer verildi.

banner396

Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Taşerona kadro konusunda Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu önemli bir açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu bazı personellere daha kadro verileceğine yer verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:11
Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK'da, yeni sisteme geçilmesi ile birlikte kapatılan Başbakanlık bünyesinde şoför olarak çalışanlar için özel bir düzenleme yapıldı ve bu personeller de kadroya alındı.

Bakanlık görevini dün devreden Julide Sarıeroğlu, HBYS bilgi işlemleri bünyesinde taşeron olarak çalışmakta olan personel için şu açıklamayı yaptı:

"HBYS bilgi işlemde çalışan kardeşlerimizin durumunu, Sayın başbakamınızın talimatıyla aslında biz tamamladık... Seçimden öncesindeki süreçte... İnşallah sayın Bakanımızın döneminde uygulamaya geçmiş olur. Ordaki kardeşlerimiz için de inşallah güçlü bir adım atıp onların taleplerini yerine getirmiş oluruz"

Siz de aşağıdaki yorum kısmından yorum ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaJülide SarıeroğluTaşeronTaşerona Kadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yasin polat 6 saat önce

sayın bakanım bende gün magduruyum olurmu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hüseyin 6 saat önce

bizler nezaman geçeceğiz sayın bakanlar. okulda yıllardır çalışan taşeronler var bunlarıda görün görmezden gelmeyin kimse görmüyor bizi kimse duymuyor ALLAH aşkına..........

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mukaddes 5 saat önce

Neden kyk yemekhane personeline kadro gelmedi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cuma çelik 5 saat önce

batman sason ilçesinde karşıyaka kız yurdunda şöförluk yapıyodum bakanlıktan gelen yazıdan erkeyın işten çıkıp yerine bayan girmei diya yazı geldi ve beni 2017 haziran 21 birinde çıışımı verdile yerime bayan aldılar ve açıkta kaldım işime geri dönmek istiyom bilgilerinize

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
hüseyin 4 saat önce

sayın bakanım okulda çalışan taşeronlerıde untmayın artık duyun sesimizi....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin 4 saat önce

Herkese kadro verildi.Peki sayın eski çalışma bakanımız ve diyer üst düzey yetkililer geçici olarak çalışan ve çıkarılmış olan bizler,Bizim haklarımızı kim savunacak..Bizlerde kadroda olan hakkımızı istiyoruz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsa DEMİRCAN 2 saat önce

Selamunaleyküm sayın eski çalışma bakanım sizden Allah razı olsun sizden ve katkıda bulunan herkezden şimdi sayın bakanım gene kadroya alım yapılacakmı bu konuda bilgi verirmisiniz verilsede işe giriş tarihide göz önüne alınacakmı acaba sağolun iyi çalışmalar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İLLER BANKSI 27 dakika önce

İLLER BANKASI TASERON ÇALIŞANLARI OLARAK KADRO İSTİYORUZ.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Albayrak'tan enflasyon ve TCMB açıklaması
Albayrak'tan enflasyon ve TCMB açıklaması
TL Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..
TL Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..
Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması
Erdoğan'dan Flaş Döviz ve Faiz Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim