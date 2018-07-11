Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK'da, yeni sisteme geçilmesi ile birlikte kapatılan Başbakanlık bünyesinde şoför olarak çalışanlar için özel bir düzenleme yapıldı ve bu personeller de kadroya alındı.

Bakanlık görevini dün devreden Julide Sarıeroğlu, HBYS bilgi işlemleri bünyesinde taşeron olarak çalışmakta olan personel için şu açıklamayı yaptı:

"HBYS bilgi işlemde çalışan kardeşlerimizin durumunu, Sayın başbakamınızın talimatıyla aslında biz tamamladık... Seçimden öncesindeki süreçte... İnşallah sayın Bakanımızın döneminde uygulamaya geçmiş olur. Ordaki kardeşlerimiz için de inşallah güçlü bir adım atıp onların taleplerini yerine getirmiş oluruz"

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