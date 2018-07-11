Taşeronda Sürpriz Gelişme: Sarıeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK'da, yeni sisteme geçilmesi ile birlikte kapatılan Başbakanlık bünyesinde şoför olarak çalışanlar için özel bir düzenleme yapıldı ve bu personeller de kadroya alındı.
Bakanlık görevini dün devreden Julide Sarıeroğlu, HBYS bilgi işlemleri bünyesinde taşeron olarak çalışmakta olan personel için şu açıklamayı yaptı:
"HBYS bilgi işlemde çalışan kardeşlerimizin durumunu, Sayın başbakamınızın talimatıyla aslında biz tamamladık... Seçimden öncesindeki süreçte... İnşallah sayın Bakanımızın döneminde uygulamaya geçmiş olur. Ordaki kardeşlerimiz için de inşallah güçlü bir adım atıp onların taleplerini yerine getirmiş oluruz"
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
sayın bakanım bende gün magduruyum olurmu
bizler nezaman geçeceğiz sayın bakanlar. okulda yıllardır çalışan taşeronler var bunlarıda görün görmezden gelmeyin kimse görmüyor bizi kimse duymuyor ALLAH aşkına..........
Neden kyk yemekhane personeline kadro gelmedi.
batman sason ilçesinde karşıyaka kız yurdunda şöförluk yapıyodum bakanlıktan gelen yazıdan erkeyın işten çıkıp yerine bayan girmei diya yazı geldi ve beni 2017 haziran 21 birinde çıışımı verdile yerime bayan aldılar ve açıkta kaldım işime geri dönmek istiyom bilgilerinize
sayın bakanım okulda çalışan taşeronlerıde untmayın artık duyun sesimizi....
Herkese kadro verildi.Peki sayın eski çalışma bakanımız ve diyer üst düzey yetkililer geçici olarak çalışan ve çıkarılmış olan bizler,Bizim haklarımızı kim savunacak..Bizlerde kadroda olan hakkımızı istiyoruz..
Selamunaleyküm sayın eski çalışma bakanım sizden Allah razı olsun sizden ve katkıda bulunan herkezden şimdi sayın bakanım gene kadroya alım yapılacakmı bu konuda bilgi verirmisiniz verilsede işe giriş tarihide göz önüne alınacakmı acaba sağolun iyi çalışmalar
İLLER BANKASI TASERON ÇALIŞANLARI OLARAK KADRO İSTİYORUZ.