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Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!

Taşeron olarak çalışan ve 4/D'li olarak bilinen çalışanlar bazıları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 4/B statüsünde yer alan kadrolara atandı. Kamu'da son dakika gelişmesi olarak nitelendirilen bu durum Taşeron'da da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!

Taşeron olarak çalışan ve 4/D'li olarak bilinen çalışanlar bazıları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 4/B statüsünde yer alan kadrolara atandı. Kamu'da son dakika gelişmesi olarak nitelendirilen bu durum Taşeron'da da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

30 Ekim 2018 Salı 18:49
Taşeron'da Bir İlk: 4/B Ataması Yapıldı!

Taşeron olarak çalışan ve 4/D'li olarak bilinen çalışanlar bazıları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından 4/B statüsünde yer alan kadrolara atandı. Kamu'da son dakika gelişmesi olarak nitelendirilen bu durum Taşeron'da da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB)'nın resmi internet sitesinde ''4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Atama Kurası Gerçekleştirildi'' başlığı ile yayımlanan basın açıklamasında "Özelleştirme uygulamaları kapsamında iş akitleri sona eren sürekli işçi ve geçici işçiler için 26 Ekim 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığında atama kurası düzenlenmiştir. Düzenlenen kura ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 9 uncu maddesi gereğince, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tespit edilip isimleri kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri yapılmak üzere liste halinde Başkanlığımıza bildirilen toplam 953 hak sahibinden 72’ si İdari Büro Görevlisi, 881’ i ise İdari Destek Görevlisi unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaya hak kazanmıştır."  ifadeleri yer aldı.

İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ VE İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ OLDULAR

Toplamda 953 hak sahibinin 72'si idari büro görevlisi olarak, 881'inin ise idari destek görevlisi ünvanı ile 4/b statüsünde sözleşmeli personel olarak atamaya hak kazandıkları açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 20:11
Anahtar Kelimeler:
taşeron da ilk b ataması yapıldı
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Ahmet 6 dakika önce

Peki 4/b den 4/a statüsüne neden atamalar yapılmıyor?

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