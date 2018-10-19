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Taşerona Kadro Müjdesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeron işçilere kadro veriliyor. 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren 2 yıl kesintisiz olarak kamuda çalışan ve hala çalışmaya devam edenler yapılan kadro sınavında başarılı olursa kadroya geçecek.

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Taşerona Kadro Müjdesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeron işçilere kadro veriliyor. 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren 2 yıl kesintisiz olarak kamuda çalışan ve hala çalışmaya devam edenler yapılan kadro sınavında başarılı olursa kadroya geçecek.

19 Ekim 2018 Cuma 13:19
Taşerona Kadro Müjdesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeron işçilere kadro veriliyor. 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren 2 yıl kesintisiz olarak kamuda çalışan ve hala çalışmaya devam edenler yapılan kadro sınavında başarılı olursa kadroya geçecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro müjdesi geldi. Kadro, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT)'lerin '2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na dahil edilmesi ile birlikte karoya geçecek taşeronlar için daha fazla kadro sınavı imkanı doğdu.

TAŞERON İŞÇİLERE KADRO SINAV YAPILACAK

Bu gelişmelere göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde yüklenici firmalar tarafından çalıştırılmakta olan taşeron işçilerden, 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren 2 yıl yıllık izin, doğum izni askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen mazete izinleri hariç olmak üzere aralıksız / kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam eden taşeron işçilere kadro yolu açıldı. Taşeron işçiler kadroya geçebilmek için çalıştığ kurum tarafından yapılan kadro geçiş sınavına girecek.

KADRO İÇİN İHTİYACA BAKILACAK

Taşeron işçiler, yapılan kadro geçiş sınavında başarılı olurlarsa halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilecek. Taşeronların kadroya alınmasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT)  ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önünde bulundurulacak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kadro geçiş sınavı düzenlenecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. KİT'lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler ve önlemler alınacak.

Kaynaklar; Takvim

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.10.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro müjdesi
Yorumlar
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Oner 1 saat önce

Yenekhane calisanlarina neden kadro yok bizlerde bekliyoruz kadroyu onlar kadar hakediyoruz bizim sesimizide duyun lutfen

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Mami 57 dakika önce

Kpss sınavı niye var ki bence hepsini taşerondan temin etsinler.

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Uğur 46 dakika önce

İyi biz havaya kpss ye giriyor umutlanıyoruz oy için işini eline bırakmıyorlar

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Çağrı 23 dakika önce

Sonun da kadro geldi. Tesekkurler

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