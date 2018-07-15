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Taşeron İşçinin Zammı Belli Oldu!

Uzun bekleyişler sonra taşeron işçiler bu senenin Nisan ayında kadroya geçişleri tamamlandı. Kadroya geçişlerinden sonra merak edilen konuların başında maaşlarına zam oranları oldu.

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Taşeron İşçinin Zammı Belli Oldu!

Uzun bekleyişler sonra taşeron işçiler bu senenin Nisan ayında kadroya geçişleri tamamlandı. Kadroya geçişlerinden sonra merak edilen konuların başında maaşlarına zam oranları oldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:05
Taşeron İşçinin Zammı Belli Oldu!

Devlet işlerinde taşeron olarak senelerdir çalışan ve uzun zamandır kadroya geçmeyi bekleyen işçiler, kadro sonrası ilk zammını Temmuz maaşıyla birlikte alacak. Temmuz ayında sadece kadroya geçen taşeronlar değil, işçi, emekli ve memurlar da zam alacak. Peki taşerondan kadroya geçen işçiler ne kadar zam alacak? Maaşları ne kadar olacak?

KADROLU OLAN TAŞERONUN MAAŞINA YÜZDE 4 ZAM

Geçen yıl toplanan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanan zam oranlarında göre, kamuda görev yapan 200 bin işçi için 'yüzde 3.5 zam ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı' verilecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa, yüzde 3.77 enflasyon farkı söz konusu olacak. Kadroya geçerek sürekli işçi olan taşeron işçilere toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılacak.

MEMURA YÜZDE 3.5 ARTI ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmede karara bağlanan orana göre memur ve memur emeklileri yüzde 3.5 zam alacak. Buna ek olarak yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara eklenecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.5 çıkarsa, memurların enflasyon farkı yüzde 1.5'e yükselecek.

Bu durumda memurlar Temmuz'da yüzde 3.5 zam yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5- 3.27 olacak. Memur emeklilerinin her ay aldığı yüzde 4'lük ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI DA ARTIYOR

Temmuz zammı yüzde 6.77 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 247,32 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57,95 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,98 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 363,22 liraya çıkacak 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 12:31
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Taşeron Işçi ZammıTaşeron Işçi Zam
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K.Maraş 3 saat önce

Rakamlarla kelime oyunlarıyla Yüzdelerle insanı kandırmayın Lütfen şefaf bilgi aktarın.

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