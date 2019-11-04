Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi

Taşeron İşçi - 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı ve Ekim ayında 5 günlük ikramiye ödemesi yapıldı. Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Kamuda kadrolu olarak çalışan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde tediye ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak.

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAŞERON TALİMATI

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlara talimat verdiği bildirildi. Belediye Başkanları ile düzenlediği toplantıda konuşan ve tecrübelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi benim anlayacağımı düşünüyorum. 1994'te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ömrüm boyunca da gururlanacağım bir vazife olarak gördüm" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan işçiler, sendika baskılarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizden ricam işçileri siyasi kanaatlerinden dolayı, sendikacılığından dolayı ayrıştırmayın. Kucaklayıcı davranın" dedi. Öte yandan taşeron işçilerin kendi işleri dışında çalıştırılması konusunun da gündeme geldiği ve buna izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

İŞÇİLERE ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Özellikle geçtiğimiz aylarda sıklıkla konuşulan konulardan olan ve meclisin tatile girmesi ile birlikte ertelenen taşeron işçilerine yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme olmasa da sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere Ekim 2020, belediyede çalışan işçilere Haziran 2020'ye kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

TAŞERON İŞÇİLERE 6 AYDA BİR YÜZDE 4 ORANINDA ZAM YAPILACAK

Taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin şu an yeni bir gelişme söz konusu değil. Ancak sözleşme gereği kamuda çalışan işçilere 2020 Ekim ayında belediyede çalışan işçilere ise 2020 Haziran'a kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Bu noktada yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek.Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilere 4 taksit şeklinde ilave tediyeler ödenecek. Bu bağlamda tediye ödemeleri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Ayrıca ilave tediyeler maaş durumuna göre farklılık gösterecektir.

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecek.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin son taksiti ödenmiş oluyor.

KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

TAŞERON İŞÇİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlave ödemelerin son taksiti Aralık ayında işçilerin hesabına yatırılacak. İşçilerin maaş durumlarına göre değişiklik gösterecek olan tediye ödemelerinde en az askeri ücret ile çalışan taşeron işçilere 792 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeler sayesinde ilave tediye ödemelerinin de son taksiti ödenmiş olacak.

Bunun yanı sıra Eylül ayında da eğitim yardımı gerçekleşti. İşçilere;

-İlköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL,

-Ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL,

-Liseye devam etmesi durumunda 120 ve

-Yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aynı zamanda kamuda çalışan taşeron işçilere yapılması beklenen enflasyon zammı ve asgari ücret zammına ilişkin yeni bir gelişme söz konusu değilken Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise;

-Kamu çalışan taşeron işçiler için 2020 ekim ayına,

-Yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak.

Bunun yanı sıra Ankara 24. İş Mahkemesi'nin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası örneğin, işçi 10 fazlası ile çalışıyor ise 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak günlük 85,28 brüt asgari ücretin %10 fazlası olan günlük 93,80 TL üzerinde %4 oranında zam yapılarak günlük 97,55 TL brüt olarak ücret olarak belirlenecek.

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