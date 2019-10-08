tarımın öncüsü new holland son teknolojilerini bursa tarım fuarı nda çiftçilerin beğenisine sunuyor

Türkiye’nin lider markası New Holland, farklı tip bahçe traktörleri, tarımsal ekipmanları, iş makineleri, dijital karar alma desteği sağlayan mobil uygulaması Tarlam Cepte ve mekanizasyona erişimi kolaylaştıracak kampanyalarıyla fuarda dikkat çekiyor. Yeni ürün lansmanları ile dolu dolu Bursa Tarım Fuarı’na gelen New Holland tanıtımını yaptığı otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörü MasterDrive ile verimin anahtarı olduğunu kanıtlıyor.

Bursa Tarım Fuarı 2019’a gelen ziyaretçiler, 2500 m²’lik New Holland standında, MasterDrive ile birlikte bahçelerin vazgeçilmeyen traktörleri T580B, T450 S/B, TD4.100F, TTJ Limited Edition ve Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörü TR5 Electro Command’i de kapsayan geniş ürün gamını yakından inceleme fırsatı buluyor.

“Akıllı Tarım” ile verim artacak, çiftçinin hayatı kolaylaşacak

Uygun iklim koşulları, verimli tarım arazileri ve yeniliklere açık çiftçileriyle dikkat çeken Bursa’nın ülke tarımı açısından önemine değinen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz “New Holland olarak Bursa’ya, kentin tarıma elverişli topraklarından daha yüksek verim almak amacı ile hayata geçirdiğimiz teknolojik yeniliklerimizle geldik. Fuardaki ziyaretçilerimize, tarımsal mekanizasyon ve akıllı tarım çözümleri kapsamında, Türkiye’nin otomatik dümenleme sistemine sahip yerli üretim traktörü New Holland MasterDrive’ı tanıtacağız. Yüksek verimi hedefleyen çiftçilerimizi amacına ulaştırmak üzere yoğun emekler sonucunda tasarladığımız bu traktörlerimizle, yakıt, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdilerin en uygun şekilde kullanılmasına imkan tanıyarak %10’a varan bir kazanç yaratmayı öngörüyoruz. Misafirlerimiz fuarın içinde bulunan demo alanımızda bu ürünümüzü deneyimleme imkanı bulacaklar” diyerek sözlerine devam etti.

Akyüz fuarda sergiledikleri traktörlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bursa denince akla gelen ve gün geçtikçe büyüyen bahçe tarımına yönelik güçlü bir ürün portföyüne sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda yılın traktörü seçilen TT Junior traktörlerimizin çift renkli özel üretim modeli ilk defa Bursa fuarında çiftçilerimizle buluşuyor. Bir başka yeni modelimiz TD4.100F ise yüksek basınçlı common-rail yakıt enjeksiyon teknolojisiyle donatılmış, 4 silindirli, tam 98 beygir gücü ile şu ana kadar yalnızca ithal traktörlerin yanıt verebildiği bahçe faaliyetleri için hem yerli hem de ekonomik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Kompakt ve modern çizgilere sahip kaportasının altında barındırdığı 55 HP maksimum güç ve 226 Nm tork üreten 3 silindirli yerli üretim S8000 serisi motoruyla tüm işlerin üstesinden gelmeye hazır T580B serimiz ve 43 HP maksimum güce sahip, 166 Nm tork üreten motoruyla uzun çalışma saatlerinde çiftçilerin kompakt yardımcısı olan New Holland T450 S/B serisi bahçe traktörlerimiz de standımızda yerini aldı. Bu yılın başında yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin yarı otomatik şanzımana sahip ile yerli traktörü New Holland TR5 Electro Command serisini satışa sunmuştuk. Tüm zorlu çalışma koşullarında maksimum verim hedefiyle tasarlanan bu traktörlerimiz de fuarda yerini alarak tarımsal faaliyetlerinde en yüksek performansı yakalamak isteyen çiftçilerimizin beğenisine sunuluyor.”

Üstün teknolojili ekipmanlar ve iş makineleri çiftçilerin tercihi oluyor

Toprak işlemeden hasada kadar her türlü ihtiyaca yönelik ekipmanları stantlarında sergilediklerini belirten Rehda Cem Akyüz; “40’a yakın farklı ekipmanla BurTarım 2019’a dolu dolu bir giriş yaptık. Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri, DPSP Serisi Dal-Sap Parçalama Makineleri ve Yem Karma Makinelerini de içeren farklı seçenekleri bir arada sunduğumuz ekipman standımıza uğrayan ziyaretçiler aynı zamanda 200 serisi Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, LM Serisi Teleskopik Yükleyici, C Serisi Mini Ekskavatör ve B Serisi Kazıcı Yükleyici gibi tarımda çözüm sunan New Holland iş makinelerimizi de görebilme şansı yakalayacaklar” dedi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “New Holland olarak fuar katılımcılarını son teknolojiye sahip ürün, hizmet ve çözümlerimizle buluştururken, ihtiyaçlarına yönelik alternatiflere ulaşabilmelerini sağlayacak finansal çözümler de sunuyoruz. Ziyaretçilerimize üstün teknolojili ürünlerimizi inceleme ve Tarlam Cepte uygulamamızı deneyimleme imkanı sağlıyoruz. Bununla birlikte katılımcılar, tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade sağlayan TürkTraktör Finans’ın %0,87’den başlayan çok cazip güncel faiz oranları, Sonbahar kampanyamız ve fuara özel çalıştığımız TT Junior ve TD4 bahçe serilerimizde %5 indirim sunan kampanyalarımız hakkında detayları da stantlarımızı ziyaret ederek öğrenebilirler. Çiftçilerimiz, TürkTraktör Finans avantajlarının yanı sıra %0,69’dan başlayan çok özel faiz oranlarının olduğu kampanyamız için de Vakıfbank şubelerinden başvuru yapabilirler. Bu yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam Cepte uygulamamız için Bursa fuarına özel olarak sunduğumuz kampanyamız ile günlük 1 TL bedel karşılığında bir yıllık kullanım sunuyoruz. Bu kampanyamızdan Ekim ayı boyunca faydalanmak mümkün. Her zaman olduğu gibi modern tarıma yön verecek ve çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklerimiz ile öncü çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”