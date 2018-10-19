tarım devi konkordato istedi

Ayakkabı, Tekstil, İnşaat ve Sağlık sektörlerinden gelen konkordato haberlerine yeni bir sektör daha eklendi. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve tarım makineleri üretimi ile ihracatı yapan, Türkiye'de 98 bayisi bulunan ve 30 ülkeye ihracat faaliyeti yürüten ÇELMAK markası da konkordato talebinde bulundu.

TARIM DEVİNDEN KONKORDATO TALEBİ

Tarım makineleri üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan ÇELMAK Tarım Makinaları, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile konkordato talebinde bulundu. Mahkeme ÇELMAK’a üç ay geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti atanmasına karar verdi.

TÜRKİYE'DE 98 BAYİSİ VAR

1970 yılında kurulan ÇELMAK markası hali hazırda 30 ülkede ihracat faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye genelinde 98 adet bayisi bulunan ÇELMAK’ın bünyesinde 200 kişi istihdam ediyor.

Şirket silaj grubu, biçme grubu, yem karma grubu, römork grubu, tırmık grubu ve toprak işleme grubu olmak üzere altı ana grupta tarım makinaları üretimi yapıyor.

Kaynaklar; Sözcü

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