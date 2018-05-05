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Tapu Harcı Düştü-Rakı , Cin ve Votka Vergisine Zam-İşte Son Fiyatlar

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürülüğe giren kararda vergi artışları ile tapu harcında değişikliğe yer verildi.

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Tapu Harcı Düştü-Rakı , Cin ve Votka Vergisine Zam-İşte Son Fiyatlar

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürülüğe giren kararda vergi artışları ile tapu harcında değişikliğe yer verildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:10
Tapu Harcı Düştü-Rakı , Cin ve Votka Vergisine Zam-İşte Son Fiyatlar

5 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tapu harcında binde 20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15 seviyesine kadar düşürüldü. Yapılan düzenlemeye göre bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise yapılan bu düzenleme geçerli sayılmayacak.

Düzenleme ile birlikte 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin lira seviyesine düşecek.

KONUTTA İNDİRİM

Konut diyatlarında yüzde 18 olan KDV oranı da yine 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere  yüzde 8 seviyesine kadar indirildi.

KREŞ DESTEĞİ ARTTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme ile birlikte kadın istihdamına destek için kreş desteğinde de artış yapıldı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 lira yerine 1015 lira seviyesine çıkarıldı.

RAKI, VOTKA VE CİNDE VERGİ ARTIŞI

Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte alkollü içkilerle ilgili de bir takım değişiklikler de yapıldı. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürülürken  rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi. 

2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira seviyesine çıktı. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi. 

UYUM YASALARINA GÖRE

Bu düzenleme AB'ye uyum çerçevesinde; yüksek alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi. 

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Son Güncelleme: 05.05.2018 09:25
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