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Tanzim satışın maliyeti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu ve tartışma konusu olan tanzim satış noktalarının kente maliyeti 28 Şubat günü düzenlenen ihalenin sonuçlanmasıyla ortaya çıktı.

Tanzim satışın maliyeti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu ve tartışma konusu olan tanzim satış noktalarının kente maliyeti 28 Şubat günü düzenlenen ihalenin sonuçlanmasıyla ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 09:54
Tanzim satışın maliyeti belli oldu

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Hal Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2019 tarihinde açtığı 'tanzim satış hizmet alımı' ihalesi, 3 ay için 7 milyon 932 bin 981 liralık teklif sunan BELTUR'un oldu. İBB şirketi BELTUR ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı.

İhale, Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda kullanılan 21-B maddesine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye iki geçerli teklif sunuldu.

İhalenin sonuç ilanında, pazarlık yönteminin seçilme gerekçesi olarak 'doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' düzenlemesi gösterildi.

34 İLÇE 50 NOKTADA SATIŞ BAŞLATILDI

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İBB tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle İstanbul genelinde sebzeler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunuldu. Sebze satışına geçen haftalarda elma ile pirinç, nohut ve mercimek de eklendi.

8 Mart-5 Haziran tarihleri arasını kapsayan ihaleyle tanzim satışlarının 1 ay daha uzayacağı ortaya çıktı. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada tanzim için 2.5 aylık planlama yapıldığını söylemişti. Sözleşmenin süresi 8 Mart 2019-5 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

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