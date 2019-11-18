Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106631
ALTIN
269.114
DOLAR
5.7346
STERLIN
7.4326
EURO
6.3425
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

Tabloya Bak Maaşını Öğren! En Az 2118 TL!

Milyonlarca emekli Ocak zammını heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için son tahmin yüzde 6.82 oldu. Peki bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda emekli maaşı ne kadar olacak?

Tabloya Bak Maaşını Öğren! En Az 2118 TL!

Milyonlarca emekli Ocak zammını heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için son tahmin yüzde 6.82 oldu. Peki bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda emekli maaşı ne kadar olacak?

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:10
Tabloya Bak Maaşını Öğren! En Az 2118 TL!

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşırken, oran da şekilleniyor.Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı beklenti anketinden, 2019 yılı enflasyonu için yüzde 12.18 tahmini çıktı.

4 AYLIK YÜZDE 5.31
Bu tahmin, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 6.82 olabileceğini gösteriyor.

Hem yüzde 5.31 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonuna hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre maaşlar hesaplandı.

Yüzde 6.82'lik tahmine göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 789 liraya, tarım emeklisi aylığı bin 249 liradan bin 334 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 118 liraya,

2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 262 liraya ulaşacak.

Emekliler, zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Yeni maaşlar ay içerisinde hesaplara yatırılacak.

Son Güncelleme: 18.11.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
tabloya bak maaşını öğren az 2118 tl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneye Babaya Müjde! Yarım Gün İş Tam Maaş!
Anneye Babaya Müjde! Yarım Gün İş Tam Maaş!
Yerli otomobilin üretileceği yer belli oldu!
Yerli otomobilin üretileceği yer belli oldu!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim