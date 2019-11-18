Tabloya Bak Maaşını Öğren! En Az 2118 TL!

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşırken, oran da şekilleniyor.Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı beklenti anketinden, 2019 yılı enflasyonu için yüzde 12.18 tahmini çıktı.

4 AYLIK YÜZDE 5.31

Bu tahmin, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 6.82 olabileceğini gösteriyor.

Hem yüzde 5.31 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonuna hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre maaşlar hesaplandı.

Yüzde 6.82'lik tahmine göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 789 liraya, tarım emeklisi aylığı bin 249 liradan bin 334 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 118 liraya,

2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 262 liraya ulaşacak.

Emekliler, zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Yeni maaşlar ay içerisinde hesaplara yatırılacak.