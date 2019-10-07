TAB Gıda, usta işi lezzetleriyle büyüyor

Çeyrek asırlık tecrübesini yurt dışına da taşıyarak adım attığı Çin pazarında, kısa sürede büyük bir başarıya imza atarak hızlı servis restoran işletmeciliğinde dünyanın sayılı şirketlerinden biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları, bünyesindeki global markaların yanı sıra Türkiye’deki operasyonlarını yürüten TAB Gıda aracılığı ile Türkiye’nin yerel lezzetlerini yansıtan ulusal markalarıyla da dikkat çekmeyi sürdürüyor. Türkiye hızlı servis restoran (QSR) sektörünün lideri olan TAB Gıda, bugün Türkiye’de Burger King, Popeyes, Arby’s ve Sbarro olmak üzere dört global markanın yanı sıra Usta Dönerci, Usta Pideci ve Döner Stop olmak üzere üç ulusal markası ile lezzet tutkunlarına usta işi lezzetler sunuyor.

TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici: “Usta Pideci restoranlarımızın sayısını yılsonuna kadar 50’ye, 2020 sonuna kadar da 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”

TAB Gıda’nın kendi yarattığı Usta Pideci ve global pizza markası Sbarro lezzetlerinin deneyimlendiği workshop’ta, pizza ve pide tutkunlarına usta işi lezzetleri, TAB Gıda güvencesi ile sunduklarını dile getiren TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici; “Sektörde çeyrek asırlık bir tecrübeye sahibiyiz. Bu tecrübeyi 2012 yılında Çin gibi dünyanın en büyük pazarlarından birine de taşıdık. Başarılı Çin operasyonlarımızla birlikte bugün Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisi konumundayız. Gösterdiğimiz bu başarı ile bu yıl Çin’de Popeyes operasyonunu da başlatıyoruz. 10 yıla kadar sistemimize 1.500 yeni Popeyes restoranı ekleme hedefiyle bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün, 2.300’ü aşkın restoranımızla sadece Türkiye’de değil dünyada hızlı servis restoran işletmeciliğinde ustalaşmış bir şirket olarak tüketicilerimize; kaliteli, güvenli ve lezzetli ürünler sunuyor, her geçen gün kendimizi yrenilemeye devam ediyoruz. Bu tecrübe sayesinde artık kendi markalarımızı da yaratabiliyoruz. Örneğin 2013 yılında yarattığımız Usta Dönerci markası, tüketicilerden çok yoğun ilgi görerek bugün Türkiye çapında 130’u aşkın restorana ulaştı. Usta Dönerci’den aldığımız cesaretle bu yıl bir diğer markamız Usta Pideci’yi “Pide işin ustasından yenir!” diyerek tüketicilerle buluşturduk. Aynı ilgiyi onda da görüyoruz. Türk halkı pideden vazgeçmiyor. Çok kısa sürede 19 restorana ulaştık. Yılsonuna kadar restoran sayısını 50’ye, gelecek yılın sonunda da 100’ün üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde Usta Dönerci ile birlikte Usta Pideci markamızı da yurt dışına taşımak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ABD, Rusya, Ortadoğu pazarlarına yönelik görüşmelerimiz sürüyor. Hali hazırda faaliyet gösterdiğimiz Makedonya’da Usta Dönerci ve Usta Pideci’nin birlikte, aynı tezgâhtan çıkacak ürünleri tüketicilerle buluşturacağımız bir model uygulamaya koyacağız. Markalarımız arasındaki sinerjiyi güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmiyoruz. Aynı şekilde bugün Sbarro restoranlarımızın bir kısmında pizzanın yanı sıra pide ürünlerimizi de sunuyoruz ve müşterilerimizden yoğun ilgi görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yenilikçi iş modellerini daha da geliştireceğiz” dedi.

Caner Dikici: “Ustalığımızın sırrı; bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemi sayesinde tüketicilere kaliteli, lezzetli ve güvenli ürünleri erişilebilir fiyatlarla sunabilmemizde gizli…”

TFI TAB Gıda Yatırımları’nın en büyük gücünü ekosistem şirketlerinden aldığını dile getiren Caner Dikici; “TAB Gıda her ne kadar hızlı servis restoran işletmecisi olarak konumlansa da bunun arkasında dev bir gıda ekosistemi var. Hem operasyonel hem de insan kaynağı anlamında dünyada sayılı ekosistemlerden birine sahibiz. TFI TAB Gıda Yatırımları tarafından bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız ekosistem şirketlerimiz sayesinde ekmek, patates ve et tedarikini kendi bünyemizde çözebiliyoruz. Böylece misafirlerimize kaliteli, lezzetli ve güvenli ürünleri erişilebilir fiyatlarla sunabiliyoruz. İnsanlar kaliteli malzemelerle yapılmış ürünlere ulaşırken aynı zamanda ne yediğini de biliyor. Tüm diğer markalarımızda olduğu gibi kendi yarattığımız marka olan Usta Pideci’nin malzemelerini de ekosistemimizden tedarik ediyoruz. Özenle seçilmiş malzemelerimiz, güvenli kaynaktan gelen şarküteri ve dana eti ile klasik yöntemlere sadık kalarak nefis pide çeşitleri sunuyoruz. Kalite, sağlık, hijyen, lezzet ve fiyat standartlarımızla tüketicilere, aslında bildikleri bir ürün olan pideyi; güvenle yiyebilecekleri, doyurucu ve erişilebilir olan bir marka altında sunmuş oluyoruz” diyerek TAB Gıda’nın Usta Pideci markasıyla da tüketicilerin beğenisini kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Caner Dikici: “Sbarro markamız için geliştirdiğimiz ‘Aile İşletmeciliği Modeli’ çalışanlarımızdan yoğun ilgi gördü ve restoranlarımızın performansı ciddi bir şekilde arttı”

TFI TAB Gıda Yatırımları’nın bir aileyi andıran güçlü bir ekosistemi olduğunu ve yenilikçi uygulamalarla bu aileyi her geçen gün daha da büyüttüklerini dile getiren Caner Dikici, TAB Gıda’nın bu konudaki en yenilikçi uygulamalarından birinin Sbarro markası için özel olarak geliştirdikleri ‘Aile İşletmeciliği modeli’ olduğunu söyledi.Bu modelle Sbarro restoran çalışanlarına ‘Gelin, Sbarro’yu ailenizle birlikte yönetin’ dediklerini ifade eden Caner Dikici sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu modelle TAB’ın bünyesindeki bir Sbarro restoranının 5 yıllık işletme hakkını, aileleri ile birlikte çalışma koşuluyla talep eden başarılı çalışanlarımıza veriyoruz. Burada çıkış noktası ise ailenin işine sahip çıkacağına, işine dört elle sarılacağına ve daha titiz, kalite odaklı davranacağına olan inancımız. Bu modelle daha hızlı ve sağlıklı büyümeyi, restoran başına verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Kısa dönemde gerçekten yoğun bir ilgi gördük. Normal olarak bizde maaşlı olarak çalışan biri, bu modelle işletmeci oluyor ve işi bildiği için ailesi ile birlikte çok daha fazla kazanabiliyor. Dolayısıyla bizim de performansımızı artıyor. İtalyan pizzasıyla Türk pidesini bir araya getiren bu yeni model ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 18 ilde 29 restoranda uygulanacak. Şu anda bu modelle çalışan 15 Sbarro restoranımız var.”