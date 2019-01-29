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Sürücülere Müjde ! Benzine büyük indirim geliyor

Sık sık zam haberleri ile bunalan sürücülere bu kez müjdeli bir haber geldi. Benzinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Sürücülere Müjde ! Benzine büyük indirim geliyor

Sık sık zam haberleri ile bunalan sürücülere bu kez müjdeli bir haber geldi. Benzinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

29 Ocak 2019 Salı 20:35
Sürücülere Müjde ! Benzine büyük indirim geliyor

Sık sık zam haberleri ile bunalan sürücülere bu kez müjdeli bir haber geldi. Benzinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından birçok ilde benzinin fiyatı motorinin altına inecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak.

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 23:57
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