Su Faturalarını Düşürmek Mümkün! Nasıl mı? Ayrıntılar Haberimizde?

En çok şikayet ettiğimiz konuların başında faturaların yüksekliği geliyor. Ekonomik orunların yanı sıra bir de faturalar yüksek gelince vatandaş nefes alamıyor. Peki su faturalarından tasarruf etmek mümkün mü? Evet! İşte detaylar!

Son dönemde tüketiciler yüksek gelen su faturalarından şikayetçi. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte su sayaçlarına da akıllı çözüm bulundu.

ASKİ, Ankara'nın Batıkent semtinde pilot uygulamasına başladığı yeni nesil sayaçlar ile tesisatlardaki su kaçağı, ani su patlamalarından doğan yüksek faturaların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Ankara'da hedef 4 yıl içinde bütün mekanik sayaçları değiştirerek tamamını akıllı sayaç yapmak. Böylelikle kışın meydana gelen donma ve patlama gibi olayların önüne geçmek ve merkezi izleme sistemi ile tüm sayaçları kontrol altına almayı planlıyor.

Daha önce elektrik sayaçlarının değişmesiyle vatandaş elektrikten tasarruf etmeye başlamıştı. Su sayaçlarının yenilenmesiyle sudan da tasarruf edilecek.