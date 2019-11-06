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'St. Petersburg-Türkiye Forumu'nun ilki 2020'de yapılacak'

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, St.Petersburg-Türkiye İş Forumu’nun ilkinin Mart 2020’de düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

'St. Petersburg-Türkiye Forumu'nun ilki 2020'de yapılacak'

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, St.Petersburg-Türkiye İş Forumu’nun ilkinin Mart 2020’de düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 07:04
'St. Petersburg-Türkiye Forumu'nun ilki 2020'de yapılacak'

Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar ile görüşen Beglov, “St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’nin St. Petersburg Ticaret Ataşeliği ile ortaklaşa, ilk St. Petersburg-Türkiye İş Forumu için hazırlıklar yapıyor. Forumun, Mart 2020’de yapılması planlanıyor. Forum düzenli olarak her yıl yapılabilir” ifadelerini kullandı.

St. Petersburg’un, piyasasında yeni Türk şirketlerinin ortaya çıkmasına ilgi duyduğunu dile getiren Vali, “Uygun koşullar yaratmaya hazır” dedi.

St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul Ticaret Odası arasında bir anlaşmanın imzalanması olasılığını değerlendirmeyi teklif eden Beglov, 2020’de St. Petersburg’un İstanbul ve Ankara’da kültür ve iş misyonlarının planlandığını belirterek St. Petersburg’un İstanbul’da bilgi ve iş merkezi kurmasını teklif etti.

St. Petersburg ve Türkiye arasında ticaret hacminin giderek arttığını kaydeden Beglov, “İşbirliği için çok sayıda imkan ve büyük potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum” diye ekledi.

Leningrad Bölgesi de Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor

Samsar ayrıca Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko ile de buluştu.

Drozdenko, “Biz gerçekten de turizm ve kültür alanlarında verimli işbirliği ve Türk işletmelerle uzun vadeli işbirliği ve ayrıca Türkiye’deki belediyelerle ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Büyükelçi de ekonomik ilişkilerin etkinleşmesi ve ticaretin büyümeye devam etmesinin önemini vurguladı. Samsar, Leningrad Bölgesi’nin İzmir, Bursa ve Mersin illeriyle partnerlik olasılığına dikkat çekti.

Buna yanıt olarak St. Petersburg Valisi, gelecek partnerlerle görüşmeye, onlara bölgenin potansiyelini sergilemeye ve Türkiye’nin illerinden birini ziyaret ederek onunla doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Halihazırda Türkiye, Leningrad Bölgesi’nin en büyük 9. ticari ortağı, iki taraf arasındaki ticaret 2018’de 250 milyon doları geçmişti. Bölgede Türk sermayeli birkaç büyük proje faaliyet gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2019 22:59
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası (İTO)Mehmet SamsarForumTürkiyeSt. Petersburg
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