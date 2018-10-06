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SSK emeklisine en az bin 873 TL! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

9 milyondan fazla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin 2019 Ocak zammı 3 aylık enflasyon dikkate alındığında % 9.34 çıktı. En düşük aylık 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 873 liraya yükselecek. .

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SSK emeklisine en az bin 873 TL! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

9 milyondan fazla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin 2019 Ocak zammı 3 aylık enflasyon dikkate alındığında % 9.34 çıktı. En düşük aylık 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 873 liraya yükselecek. .

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:51
SSK emeklisine en az bin 873 TL! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

9 milyondan fazla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklisinin 2019 Ocak zammı 3 aylık enflasyon dikkate alındığında % 9.34 çıktı. En düşük aylık 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 873 liraya yükselecek.

Emeklilerin 2019 Ocak ayında alacağı zamlı maaşlar için geri sayım devam ediyor. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belli edecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon oranları belli oldu. 2018 Temmuz- Eylül enflasyonu % 9.34 olarak gerçekleşirken zam oranının tam netlik kazabilmesi için geriye 3 aylık veri/rakam kaldı. 3 ayda gerçekleşen % 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya yükselecek.​

MAAŞLAR  ARTIYOR

Hala bin 79 lira olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi maaşo da bin 180 liraya kadar yükselecek. SSK'lılarda en düşük maaş ise % 9.34'lük artışla 2000 yılından önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 873 liraya, 2000 yılından sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 116 liraya çıkacak. Bu rakamlar, 2018 yılı Ekim-Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarına göre daha da artabilecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı % 10.65'i bulabilecek. Kesin oran, 3 Ocak 2019 tarihinde belli olacak.

99 MİLYON LİRA UNUTULDU

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankaya yatırdığı 99 milyon liralık gelir ve aylık, hak sahipleri tarafından bankadan çekilmediği için kurumun kasasına gerisin geri döndü. Sayıştay'ın raporuna göre; 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren kurumun 'emekli maaşlarından iade edilenler' hesabında 99 milyon 403 bin lira bulunuyor. Bu tutarın 45 milyon 225 bin lirası 2011 yılında, 54 milyon 177 bin lirası da 2012 yılında hak sahipleri tarafından bankadan çekilmeyen gelir ve aylıklardan oluşuyor. Söz konusu paralar, 5 yıl süreyle ayrı bir hesapta tutulduktan sonra kurumun kasasındaki gelir bölümüne kaydı yapılıyor ve kurum başka ödemeler için kullanabiliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 19:05
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