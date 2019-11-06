SSK emeklisine en az 2.088 TL | SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek.

Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı.

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.31 oldu.

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

YENİ MAAŞLAR

Gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesaplandı.

Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 982 lira olan taban aylık 2 bin 88 liraya ulaşacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 244 lirayı bulabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA