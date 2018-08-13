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SPK'dan Flaş Açıklama!

Serbest Piyasası Kurulu artan döviz kurları ile ilgili BDKK'nın ardından son dakika açıklaması yayımladı. SPK'nın yayımladığı basın açıklaması şöyle;

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SPK'dan Flaş Açıklama!

Serbest Piyasası Kurulu artan döviz kurları ile ilgili BDKK'nın ardından son dakika açıklaması yayımladı. SPK'nın yayımladığı basın açıklaması şöyle;

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:47
SPK'dan Flaş Açıklama!

Serbest Piyasası Kurulu artan döviz kurları ile ilgili BDKK'nın ardından son dakika açıklaması yayımladı. SPK'nın yayımladığı basın açıklaması şöyle;

Bilindiği üzere, sermaye piyasalarının etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişi için Kurulumuzca tüm tedbirler alınmaktadır. Diğer taraftan, basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Söz konusu haber ve açıklamaların, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği dikkate alınarak, bu durumun, en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, halka açık bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin kararlılıkla yerine getirileceği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Kaynaklar; http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20180813/0

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 16:35
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spk dan flaş açıklama
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