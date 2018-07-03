Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Emekli Maaşı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sitesinden enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

banner396

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Emekli Maaşı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sitesinden enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama yayımlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 14:26
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Emekli Maaşı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sitesinden enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama yayımlandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilere (SSK ve BAĞKUR) Temmuz Aralık Ödeme döneminde yüzde 9.17 fazla maaş verilecek. Memur maaşları da sözleşmelerde belirlenen tutarlarda zamlı verilecek. SGK'dan yapılan duyuruda maaşlara ilişkin şu ifadelere yer verildi : 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür.

Buna göre, TÜİK tarafından 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı % 9,17 olarak açıklandığından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde % 9,17 oranında artırılarak ödenecektir.

Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde %3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı Temmuz-Aralık Dönemi için enflasyon farkı ile birlikte % 8,65 oranında artış yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulu

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak İş Başkanı'ndan KİT Kadro Açıklaması 'Tarihi bir kararname, Diğerleri için de Çalışacağız'
Hak İş Başkanı'ndan KİT Kadro Açıklaması 'Tarihi bir kararname, Diğerleri için de Çalışacağız'
KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !
KYK Kredi Borçlarının Silinmesi Hakkında Yeni Gelişme !
'İki Kişi Yemeğe 150 Lira Veriyor, Patatese 10 Lira Vermiş, Bir Şey Olmaz'
'İki Kişi Yemeğe 150 Lira Veriyor, Patatese 10 Lira Vermiş, Bir Şey Olmaz'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim