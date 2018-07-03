Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Emekli Maaşı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi sitesinden enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte artan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama yayımlandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilere (SSK ve BAĞKUR) Temmuz Aralık Ödeme döneminde yüzde 9.17 fazla maaş verilecek. Memur maaşları da sözleşmelerde belirlenen tutarlarda zamlı verilecek. SGK'dan yapılan duyuruda maaşlara ilişkin şu ifadelere yer verildi :

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55 inci maddesinde, gelir ve aylıkların, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür.

Buna göre, TÜİK tarafından 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı % 9,17 olarak açıklandığından, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde % 9,17 oranında artırılarak ödenecektir.

Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde %3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı Temmuz-Aralık Dönemi için enflasyon farkı ile birlikte % 8,65 oranında artış yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulu

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