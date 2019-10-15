Sonbaharın yeni gözdesi Yılan deseni tergan’da!

Rahatlığından ödün vermeden tarzını tamamlamak isteyenlerin ilk tercihi olan Tergan, en kadınsı desenlerden biri olan yılan desenini çeşitli renk ve tasarımlarda sunuyor. Sokak stilinde sıkça karşımıza çıkan bu desen, günlük kombinlere de iddialı bir görünüm veriyor.

Kıyafetlerin tamamlayıcısı olan çanta ve ayakkabılar, bu sezon Tergan’da yılan desenine bürünüyor.Şıklıkla zarafeti bir araya getiren Tergan, yılan desenli çanta ve ayakkabılarla sonbaharın sadeliğine adeta hareket katıyor.

Doğadan ilham alan desenleri kendine özgü çizgisiyle buluşturan Tergan, farklı form ve tasarımlarıyla bu sezon da ilgi odağı haline geliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA