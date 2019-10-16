Son Dakka:Dolar yeniden 5.90'ın altına indi!

Pazartesi akşamı ABD'nin Türkiye yaptırımlarını açıklamasıyla dün piyasalarda oldukça hareketli bir gün yaşandı. Güne yüzde 1 civarında değer kaybıyla 5,86 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, öğle saatlerinde yeniden 5,90 seviyelerinin üzerine tırmandı. Dün gün içerisinde 5,92'nin üzerine kadar yükselen dolar/TL, bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte 5,90 liranın altında değerleniyor.

Saat 10:25 itibariyle, dolar 5,8970 liradan, euro ise 6,5330 liradan satılırken; aynı dakikalarda İngiliz Sterlini 7,5345 liradan el değiştiriyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8950 lira, euronun satış fiyatı ise 6,4850 lira olmuştu.

Piyasa uzmanları, kurun 5,90 civarındaki kalınması halinde yukarı dalgalanmalar devam edeceğine işaret ederken son iki günlük işlemlerde direnç olarak çalışan 5,93 ilk direnç olmak üzere, 6,00 -6,08 seviyelerinin direnç noktaları olması bekleniyor. Yönün aşağı dönmesi için ise 5,89 ve 5,85 altında kapanışların görülmesi gerektiği vurgulanıyor.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Piyasalarda, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike

Pompeo'nun yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

Öte yandan ABD’nin New York kentindeki federal savcılarca, Halkbank hakkında aralarında İran’a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan dolayı hazırlanan iddianame de gündemin bir diğer kritik maddesi.

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