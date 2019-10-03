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SON DAKİKA:Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı. Eylül sonu itibariyle yıllık TÜFE %9,26'ya geriledi.

SON DAKİKA:Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı. Eylül sonu itibariyle yıllık TÜFE %9,26'ya geriledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:34
SON DAKİKA:Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.

AĞUSTOS ENFLASYONU

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşmişti.

ANKETLER NE DİYORDU ?

A Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,98, en yüksek yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentileri arasında en düşük yüzde 9,80, en yüksek yüzde 13,93 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.10.2019 09:37
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