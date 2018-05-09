SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)

Önceki gün rekor üstüne rekor kıran dolar, bugün de güne rekorla başladı.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında aldığı yaptırım kararı sonrasında dolar yine fırladı. Önceki gün akşam piyasaların kapanış saatinde dolar 4,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken bugün sabah saatlerinde Trump'ın bu kararı sonrası yeni bir rekora imza attı ve bu seviyeyi geride bıraktı.

İstanbul serbest piyasada dolar 9 Mayıs 2018 Çarşamba gününe 4,3380 lira seviyesinden, avro ise 5,1430 lira seviyesinden güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,3360 liradan alınan dolar, 4,3380 liradan satışa sunulurken; 5,1410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1430 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0960 lira olmuştu.

Piyasalarda son durum şu şekilde;

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,3700 4,3720 Avro 5,1760 5,1780 Sterlin 5,9000 5,9020 ANKARA ABD Doları 4,3500 4,3800 Avro 5,1470 5,1870 Sterlin 5,3010 5,3640

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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