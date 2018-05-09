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SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)

Son dakika haberi: Erken seçim kararı sonrası 4 TL seviyesine kadar düşen dolar son günlerdeki hızlı artışını sürdürüyor. ABD Başkanının İran hakkında aldığı yaptırım kararının ardından dolar yine fırladı.

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SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)

Son dakika haberi: Erken seçim kararı sonrası 4 TL seviyesine kadar düşen dolar son günlerdeki hızlı artışını sürdürüyor. ABD Başkanının İran hakkında aldığı yaptırım kararının ardından dolar yine fırladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:37
SON DAKİKA: Trump'ın İran Açıklaması Sonrası Dolar Fırladı (Dolar/TL Rekor Kırdı)

Önceki gün rekor üstüne rekor kıran dolar, bugün de güne rekorla başladı.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında aldığı yaptırım kararı sonrasında dolar yine fırladı. Önceki gün akşam piyasaların kapanış saatinde dolar 4,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken bugün sabah saatlerinde Trump'ın bu kararı sonrası yeni bir rekora imza attı ve bu seviyeyi geride bıraktı.

İstanbul serbest piyasada dolar 9 Mayıs 2018 Çarşamba gününe 4,3380 lira seviyesinden, avro ise 5,1430 lira seviyesinden güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,3360 liradan alınan dolar, 4,3380 liradan satışa sunulurken; 5,1410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1430 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0960 lira olmuştu.

Piyasalarda son durum şu şekilde;

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,3700 4,3720
Avro 5,1760 5,1780
Sterlin 5,9000 5,9020
ANKARA
ABD Doları 4,3500 4,3800
Avro 5,1470 5,1870
Sterlin 5,3010 5,3640 

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Son Güncelleme: 09.05.2018 10:16
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