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Son dakika! Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına sosyal medyada 5 TL zam geldiği iddia edilirken resmi açıklama geldi.

Son dakika! Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına sosyal medyada 5 TL zam geldiği iddia edilirken resmi açıklama geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:08
Son dakika! Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Resmi açıklama geldi

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco Türkiye'den açıklama yapıldı.

Sosyal medyada geçen iddialara ilişkin British American Tobacco Türkiye'den açıklama gelirken sigara firması zam haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Konuya dair açıklama yapan 'British American Tobacco Türkiye'firması, sosyal medyada geçen zam iddialarına ilişkin "Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" şeklindeki ifadelere yer verildi.

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