Son Dakika: Ocak 2018 İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik K:urumu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

TÜİK tarafından yayımlanan duyuruda Ocak ayı işsizlik rakamlarının belli olduğu belirtildi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocak 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalma gösterdi ve yüzde 10,8 seviyesine kadar geldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşta olan vatandaşlarda işsiz sayısı, ocakta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalma gösterek 3 milyon 409 bin kişi seviyesine kadar geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,2 puanlık bir azalma göstererek yüzde 10,8 oldu. Ocakta bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,4 puan artış gösterdi.

Ocak ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,6 puanlık azalışla yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

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