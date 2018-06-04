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Son Dakika! Merkez Bankası'ndan Bir Müdahele Daha

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , Türk Lirası uzlaşmalı vaceli döviz satım ihaleleri açma kararı aldı. TCBM'den bugün 3 ayrı vadede Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açıldığı duyuruldu.

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Son Dakika! Merkez Bankası'ndan Bir Müdahele Daha

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , Türk Lirası uzlaşmalı vaceli döviz satım ihaleleri açma kararı aldı. TCBM'den bugün 3 ayrı vadede Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açıldığı duyuruldu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan Bir Müdahele Daha

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , Türk Lirası uzlaşmalı vaceli döviz satım ihaleleri açma kararı aldı. TCBM'den bugün 3 ayrı vadede Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihaleleri açıldığı duyuruldu.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutarın 300 milyon dolar olduğu bildirilirken, 3 ay ve 6 ay vadelerde tutarın 100'er milyon dolar olduğu ilan edildi. TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017 tarihinde başlayan merkez bankası, yayımladığı takvime göre senenin ikinci çeyreği sonuna kadar 1,3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.

Dövizde son durumu aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

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