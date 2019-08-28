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Son dakika... Memur zammı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Son dakika... Memur zammı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:40
Son dakika... Memur zammı belli oldu

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

Binlerce memurun merakla beklediği haber geldi. Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam oranı açıklandı. Aile ve Çalışma Bakanlığı ile sendikaların yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varılamamış bu nedenle de karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na bırakılmıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onayladı.

Son dakika edinilen bilgilere göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Bu zam oranının Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın memurlara teklif ettiği ve memurların kabul etmediği oranla aynı olması dikkat çekti.  Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

2021’DE 3+3 YAPILACAK

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos’ta başlayan 5’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin, kamu işveren heyetinin sunduğu tekliflerin yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“23 Ağustos´ta başvurusunu yaptığımız Hakem Heyeti, 24 Ağustos´ta mesaisine başlamış ve hem kamu görevlileri sendikaları heyetinin hem de kamu işveren heyetinin görüşlerini incelemişti.  Bugün itibarıyla incelemeleri bitiren Hakem Heyeti, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacakları zam oranları ve haklar ile ilgili nihai kararını verdi. Verilen bu karar sonrasında yeni değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak bu değerlendirmeleri Perşembe (29.11.2019) günü saat 11´00’de Genel Merkezimizde kamuoyu ile paylaşacağız.”

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Son Güncelleme: 28.08.2019 19:46
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son dakika memur zammı belli oldu
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