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Son Dakika: İşyerine KDV İndirimi Geldi

Konutlara gelen KDV indiriminin ardından vatandaşları sevindirecek bir açıklama daha geldi. Seçim sürecine girilmesi ile müjdeleri sıralayan hükümet, işyeri KDV oranlarında da indirime gitti.

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Son Dakika: İşyerine KDV İndirimi Geldi

Konutlara gelen KDV indiriminin ardından vatandaşları sevindirecek bir açıklama daha geldi. Seçim sürecine girilmesi ile müjdeleri sıralayan hükümet, işyeri KDV oranlarında da indirime gitti.

18 Mayıs 2018 Cuma 09:50
Son Dakika: İşyerine KDV İndirimi Geldi

Bakanlar Kurulu'ndan sevindiren bir karar daha çıktı.

Seçim öncesi hükümetin müjdeleri art arda gelmeye devam ediyor. Bayram ikramiyesi, vergi affı, borç yapılandırmaları gibi müjdelerin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den yüzde 8 seviyesine düşürüldü.

Konut fiyatlaırnda uygulanan indirimin ardından, vatandaşları sevindiren bir müjde daha geldi. Hükümet, seçim öncesi vatandaşlara bir KDV indirimi müjdesi daha verdi. Bakanlar Kurulu kararıyla iş yeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Uygulama 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Konut fiyatlarında da aynı şekilde KDV indirimi yapılmış, KDV indiriminin yanı sıra bankalara faiz indirimi çağrısında bulunulmuştu. Bu çağrıların ardından bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmüştü. Bunun yanı sıra 41 firma da konut fiyatlarında yüzde 20'ye varan indirimler yaptı.

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